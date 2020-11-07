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Merkez Bankası Başkanı gece yarısı görevden alındı

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın görevden alındı. Uysal'ın yerine Cumhurbaskanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atandı.

07 Kasım 2020 Cumartesi 09:34
Merkez Bankası Başkanı gece yarısı görevden alındı

Merkez Bankası Başkanı gece yarısı görevden alındı


Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal gece yarısı yapılan atama ile görevden alındı. Döviz kurlarında durmak bilmeyen artışın ardından yapılan atama kararı, doların 8.5 TL'yi geçmesine neden oldu. Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı. Göreve eski Maliye Bakanı ve Cumhurbaskanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atandı.

Ağbal'dan boşalan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına, İbrahim Şenel getirildi.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliğine de Nihat Zeybekci atandı.


Resmi Gazete'de yayımlanan diğer atamalar şöyle;

Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Din İşleri Yüksek Kurul Başkanlığına Prof Dr. Abdurrahman Haçkalı atandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Mustafa Nuri Nuruan görevde alındı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Bitlis İl Müdürü Mehmet Emin Çakan görevden alındı. Bakanlığın Adana İl Müdürlüğüne, Kayseri İl Müdürü Nevzat Özer, Antalya İl Müdürlüğüne Abdullah Çalışkan, Artvin İl Müdürlüğüne Şentürk Ağırbaş, Aydın İl Müdürlüğüne, Kütahya İl Müdürü Ömer Turan, Bayburt İl Müdürlüğüne, Zonguldak İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Gümüşhane İl Müdürlüğüne Zekai İnan, Karabük İl Müdürlüğüne Galip Sökmen atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı Abdurrahim Şenocak görevden alındı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığında açık bulunan Çevre Yönetim Genel Müdür Yardımcılığına Ertuğrul Çalışkan atandı.

Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Muharrem Kiraz atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 3. Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan görevden alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Tanju Özkaya atandı.

Ticaret Bakanlığı Ticaret Başmüfettişliğine İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Hakan Çalış atandı. Ticaret Bakanlığı Ticaret Başmüfettişliklerine Hasan Yaldız ve Ali Said Dolu atandı.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine Osman İlter atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Okur görevden alındı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Müşavirliğne Servet Tazegül atandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığına Yavuz Çetin atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Hüseyin Çiftçi atandı.

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