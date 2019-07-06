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Merkez Bankası Başkanı gece yarısı görevden alındı

Yerel seçim tartışmalarının ardından üst düzey bürokratik atamalar için düğmeye basıldı. Merkez Bankası Başkanı gece yarısı yayınlanan kararname ile görevden alındı.

Merkez Bankası Başkanı gece yarısı görevden alındı

Yerel seçim tartışmalarının ardından üst düzey bürokratik atamalar için düğmeye basıldı. Merkez Bankası Başkanı gece yarısı yayınlanan kararname ile görevden alındı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 07:17
Merkez Bankası Başkanı gece yarısı görevden alındı

Merkez Bankası'na gece yarısı ataması

Ankara gece yarısı yapılan jet atamalara sahne oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı..  Çetinkaya Merkez Bankası rezevrlerinin azalmasının olumsuzluklarına dikkat çekmişti.


Seçim tartışmalarının ardından Ankara'da bürokraside üst düzey değişimler başladı. Bir süredir ekonomi yönetimiyle arasında sorunlar olduğu tartışılan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Merkez Başkanı Atama Kararı'na göre Çetinkaya'nın yerine Murat Uysal getirildi. Resmi Gazete'de yayınlanan bir başka atama kararında Anayasa Mahkemesi üyeliği vardı. Adalet Bakan Yardımcısı Selahattin Menteş, Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandı.

YENİ BAŞKAN MURAT UYSAL'IN İLK AÇIKLAMASI

Merkez Bankası Başkanlığına atanan Murat Uysal piyasalara güven ve istikrar vaad etti.

Uysal açıklamasında, Merkez Bankası'nın kanunla kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde temel amacı olan fiyat istikrarını sağlamaya odaklı para politikası araçlarını bağımsız bir şekilde uygulamaya devam edeceğini belirtti.

Uysal, yeni dönemde fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda uygulanacak politikalar ile ilgili iletişim kanallarının en üst düzeyde kullanılacağını ve bu çerçevede önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenleyeceğini belirtti.

MURAT UYSAL KİMDİR?

1971 yılında İstanbul'da doğan Murat Uysal, Galatasaray Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (İngilizce) İktisat Bölümünden mezun oldu.

Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim dalında yüksek lisans yaptı.Meslek hayatına 1998 yılında bankacılık sektöründe başlayan Uysal, 2007-2011 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankasında Para ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanı olarak görev yaptı.

2011 yılı Kasım ayından itibaren de Türkiye Halk Bankasında Hazine Yönetimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Eş zamanlı olarak, 2008-2010 yılları arasında Halk Yatırım A.Ş. Denetim Kurulu üyesi, 2011 yılında Halk Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi, 2012-2014 yılları arasında Halk Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Nisan 2015 - Nisan 2016 tarihleri arasında Halk Leasing Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi görevlerini yürüttü. 2014 yılı Mart ayından itibaren ise Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürdü.

Murat Uysal, 9 Haziran 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atandı.

Son Güncelleme: 06.07.2019 07:29
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