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Merkez Bankası Başkanlığına Fatih Karahan atandı

Hafize Gaye Erkan'ın istifasının hemen ardından Merkez Bankası Başkanlığı'na atama Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile duyruldu.

03 Şubat 2024 Cumartesi 00:09
Merkez Bankası Başkanlığına Fatih Karahan atandı






Merkez Bankası Başkanlığına Fatih Karahan atandı


Dün gece yaşanan Merkez Bankası Başkanı'nı Gaye Erkan'ın istifasının ardından bu göreve Fatih Karahan atandı. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Merkez Bankası Başkanlığı görevine Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı.


HAFİZE GAYE ERKAN İSTİFA ETMİŞTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı olan Hafize Gaye Erkan istifa etmiş ve şu açıklamayı yapmıştı:

"Tüm bu olumlu gelişmelere karşın kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilk kadın başkanı olma gururunu yaşamama vesile olan Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza ve yaklaşık 9 aydır bu görevi beraber sürdürdüğüm, gece gündüz demeden her biri büyük bir özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum."

FATİH KARAHAN KİMDİR?

1982 yılında Eskişehir’de doğan Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu.

2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi’nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Çalışma hayatına 2012 yılında New York Merkez Bankası’nda ekonomist olarak başlayan Karahan, 2022 yılına kadar anılan kurumda İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev yaptı.

Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapan Karahan, 2022’de Amazon’da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başladı. Karahan, Kasım 2022’de Amazon’da Başekonomist görevine atandı.

Karahan, 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atanmıştır.

Son Güncelleme: 03.02.2024 01:57
Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası
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