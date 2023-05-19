Merkez Bankası'dan kreti kartları kararı için geri adım



Türkiye ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken alınan kredi kartlarıyla ilgili yapılan düzenleme tartışmalarına sahne oldu. Bankalar son kararla tüketici kredileri ve kredi kartlarıyla ilgili yeni düzenlemeleri uygulamaya koyarkan, artan tepkiler Merkez Bankası'na geri adım attırdı.



Türkiye Cumhuriyeki Merkez Bankası'nın (TCMB) kredi kartı nakit avans düzenlemesi sonrasında tartışma yaratmıştı. Merkez Bankası bugün tarihli yeni bir talimatı bankalara gönderdi. Bu talimatla bireysel ve kurumsal kredi kartı kullanımlarında bir sıkıntı bulunmadığı ifade edildi. Kredi kartlarında makro ihtiyati tedbir uygulaması kaldırıldı. Nakit avans çekiminde menkul kıymet tesisi şartı da kaldırıldı.

Merkez Bankası (TCMB) bugün tarihli yeni bir talimatı bankalara gönderdi. Bu talimatla bireysel ve kurumsal kredi kartı kullanımlarında bir sıkıntı bulunmadığı ifade edildi. Kredi kartlarında makro ihtiyati tedbir uygulaması kaldırıldı. Nakit avans çekiminde menkul kıymet tesisi şartı da kaldırıldı.

TCMB'nin 16 Mayıs'ta yaptığı düzenleme sonrasında; müşteri bazında kredi kartı limiti belirli bir tutarın üzerinde olanlar için, bireysel kredi kartlarıyla yapılan nakit çekimi ve kuyum harcamalarının kredi türüne göre yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasına karar verilmişti.

Ayrıca, bu düzenlemeyle bankalarda kredi büyüme oranının yüzde 3'ün üzerinde olması halinde, bu oranı aşan kredi tutarı kadar menkul kıymet tesis edilmesi şartına ilave olarak diğer ticari kredi türlerinde de ayrı ayrı aylık artışın yüzde 3’ün üzerinde olması şartı eklenmişti. Yüzde 3'lük oranın aşılması durumunda aşan tutar kadar bankalar tarafından menkul kıymet tesis edilmesi öngörülmüştü.

Merkez Bankası'nın son regülasyonu sonrasında bazı bankalar tüketicilerin kredi kartından, bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranından daha düşük bir faize sahip olan ve aylık yüzde 1.36 faiz oranıyla ihtiyaçlarını karşıladıkları nakit avans limitlerini kısıtlarken bazı bankalar da bu limitleri tamamen sıfırlamıştı.