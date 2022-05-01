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Merkez Bankası, doları tutabilmek için para yakıyor

Türk Lirası cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine inerken, ilk kez merkez bankasının piyasaya daha çok para sürmek zorunda kaldığı iddia ediliyor.

01 Mayıs 2022 Pazar 23:00
Merkez Bankası, doları tutabilmek için para yakıyor

Merkez Bankası, doları tutabilmek için para yakıyor

Ekonomik krizi AKP sözcüleri yalanlarken, hazine kamu bankaları aracığılı ile piyasaya her ay milyarlarca dolar sürerek ateşi düşürmeye çalışıyor. Ziraat Bankası’nın eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, Merkez Bankası’nın dolar hamlesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Babuşcu, "Bankacılık çevrelerinden edindiğim bilgilere göre döviz kurunu bu seviyelerde tutmak için, Merkez Bankası kamu bankaları aracılığıyla haftalık 2,5-3 milyar dolar, aylık ise yaklaşık 10-12 milyar dolar döviz satıyor" dedi.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) döviz satışı şubat ayında 5,37 milyar dolarla rekor kırdı. Mart ayında ise 3,24 milyar dolar oldu. Mart ayında açıklanan rakamla birlikte beş ayda KİT'lere yapılan döviz satışı 18 milyar doları aştı.

Ziraat Bankası’nın eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, Merkez Bankası’nın dolar hamlesiyle ilgili açıklamada bulundu. 

"10-12 MİLYAR DOLAR DÖVİZ SATIYOR"

Şenol Babuşcu sosyal medya hesabından “Bankacılık çevrelerinden edindiğim bilgilere göre döviz kurunu bu seviyelerde tutmak için, Merkez Bankası kamu bankaları aracılığıyla haftalık 2,5-3 milyar dolar, aylık yaklaşık 10-12 milyar dolar döviz satıyor” açıklamasında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
DolarMerkez Bankası
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