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Merkez Bankası eski Başkanı Erdoğan'ı kızdırmış

Merkez Bankası Başkanlığı görevine sadece 7 ay dayanabilen Gaye Erkan'ın istifasının ardından ortaya yeni iddialar atıldı.

04 Şubat 2024 Pazar 10:30
Merkez Bankası eski Başkanı Erdoğan'ı kızdırmış






Merkez Bankası eski Başkanı Erdoğan'ı kızdırmış


Cumhuriyet tarihinin en kısa Merkez Bankası Başkanlığı görevini yapan Gaye Erkan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında esen soğuk rüzgarlar medyaya yansıdı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, ailesi hakkındaki iddiaları gerekçe göstererek 'affını istediğini' duyurdu. İstifa, dış basında da geniş yer buldu. 

Dış basın genel olarak Erkan'ın Türkiye'deki ilk kadın Merkez Bankası Başkanı olduğuna ve faiz oranlarını kısa sürede ciddi oranda yükselttiğine dikkat çekerken ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes, Erkan'ın bazı açıklamalarına da haberde yer verdi. 

"ANNEMLERE YERLEŞTİK" DEMİŞTİ

Gaye Erkan, 16 Aralık'ta Ahmet Hakan'a verdiği röportajda özellikle İstanbul'daki kiraların çok pahalı olduğunu ve ev bulamadıkları için annesine yerleştiğini, "İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz" sözleriyle ifade etmişti.

"ERDOĞAN'I KIZDIRDI" İDDİASI

Forbes, bu röportajın AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdığını vurgulayarak, "Ayrıca bir röportajında, yüksek enflasyon nedeniyle İstanbul'da kiraların karşılanamaması nedeniyle ailesinin yanına taşındığını söyleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kızdırdığı bildirildi" ifadelerini kullandı.

Haberde, Erdoğan'ın haziran ayında Erkan'ı Merkez Bankası'nın başına getirerek, yüksek enflasyona ve yabancı yatırımcıların çıkışına yol açan düşük faiz politikasından kopuşu sağlayacak bir ekonomik modeli yönetmekle görevlendirdiği yazıldı.

Erkan'ın ailesini korumak için istifa ettiği açıklamasına da yer verilirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ise ekonomik programın devam edeceğine ve Erkan'ın kararının kişisel olduğuna yönelik mesajı da vurgulandı.


 

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