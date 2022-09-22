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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı | Faiz indi, dolar fırladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 12'e çekti. 

22 Eylül 2022 Perşembe 13:52
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı | Faiz indi, dolar fırladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Son dakika Merkez Bankası haberi; Merkez Bankası (TCMB) 24 yılın zirvesinde seyreden enflasyona rağmen sekiz ay sabit tuttu. Geçen ay faiz indiren Merkez Bankası bu ay tekrar 100 baz puan faiz indirimine gitti.

Döviz kurunu doğrudan etkileyen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı bugün para politikası toplantısı sonrası açıklandı. Faiz indirimi sonrası dolar sert yükseldi.

 Karar öncesi 18,38'e kadar yükselen dolar kararın ardından 18,4093 oldu.
 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplandı.

YILIN İLK FAİZ İNDİRİMİ GERÇEKLEŞMİŞTİ

Banka bir önceki toplantıda politika faizini değiştirerek yüzde 13'e indirmişti.

BEKLENTİLER  SABİT TUTACAĞI YÖNÜNDEYDİ

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch,  TCMB'nin faiz kararına ilişkin tahmininde TCMB'nin Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasına kadar faizleri sabit tutmasını beklediklerini dile getirdi. Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'nın emtia fiyatları, enflasyon ve artan faiz oranlarına ilişkin webinarda konuşan Fitch yetkilisi, Türkiye'de faizlerin seçimlerden sonra artırılmasını beklediklerini söyledi.

Reuters anketinde bu ay için beklenti politika faizinin yüzde 13'te sabit tutulacağı yönünde olurken, azınlıkta faiz indirimi tahmini de yer aldı.

Bloomberg HT anketinde ise faiz indirimi beklentisi öne çıktı. 17 kurumun katıldığı ankette 9 kurum indirim bekliyor. Kurumların 8'i 100 baz, biri ise 50 baz puanlık faiz indirimi beklentisi açıkladı.

KARAR ÖNCESİ DOLAR ZİRVEYİ GÖRDÜ

Son olarak 21 Aralık 2021 günü 18,36 lirayı gören dolar, bugün Merkez Bankası kararı öncesi 18,38 lira seviyesine yükselerek zirvesini yeniledi.
 

Son Güncelleme: 22.09.2022 14:07
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Merkez BankasıFaiz KararıDolarEuroFaiz
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