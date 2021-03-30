Merkez Bankası'nda üst düzey görevden alma

Merkez Bankası'nda Navi Ağbal'ın gece yarısı görevden alınmasının ardından bu kez, Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya gece yarısı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevden alındı. Atama karaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı. Görevden alınan Murat Çetinkaya'nın yerine Mustafa Duman atandı.

Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.



MUSTAFA DUMAN KİMDİR?

Mustafa Duman, ODTÜ, Marmara Üniversitesi ve Londra Şehir Üniversitesi'nde eğitim gördü. Esbank'ta 8 yıl çalışan Mustafa Duman daha sonra 5 yıl Portekiz Ticaret Bankası'nda görev yaptı.

Mustafa Duman 2007 yılında ABD yatırım bankası Morgan Stanley'de başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Morgan Stanley'de 2 yıla yakın çalıştıktan sonra Portekiz Ticaret Bankası'na direktör olarak geri dönen Mustafa Duman 2 yıl da burada görev aldı.

MURAT ÇETİNKAYA KİMDİR?

Mustafa Duman, 2011 yılından bugüne kadar Morgan Stanley Menkul Değerler Genel Müdürü görev yapmaktaydı.

1970 yılında doğan Murat Çetinkaya, 1988 yılında TED Ankara Koleji’nden, 1992 yılında da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Malzeme ve Metalurji Mühendisliğinden mezun oldu. Murat Çetinkaya, Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü-Bankacılık anabilim dalında tamamladı.

Meslek hayatına T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Fon Yönetimi Müdürlüğünde başlayan Murat Çetinkaya, Tekstilbank ve Diler Yatırım Bankası hazine bölümlerinde çalıştı. Murat Çetinkaya 2010-2017 arasında ise Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi, Halk Portföy Yönetimi AŞ kurucu Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı.

Haziran 2017’de Borsa İstanbul Grubuna geçen Murat Çetinkaya, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü, İstanbul Takas ve Saklama Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalıştı.

Murat Çetinkaya, Borsa İstanbul’daki çalışma döneminde Türk Lirası finansal mimari ve pay piyasası pazar yapılanması üzerine odaklandı.