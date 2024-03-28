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Merkez Bankası seçim öncesi dolar yakıyor

Yerel seçimler öncesi döviz kurunu düşük tutabilmek için Merkez Bankası adeta dolar yakıyor. 31 TL üzerini Mart ayının ikinci yarısını geçen dolar kuru 32.32 seviyesinde geziniyor.

28 Mart 2024 Perşembe 15:50
Merkez Bankası seçim öncesi dolar yakıyor






Merkez Bankası seçim öncesi dolar yakıyor



Yerel seçimlere 2 gün kala Türkiye Cumhuriyeti Bankası rezervlerinde bir süredir görülen zirve yaptı. Elde edilen son Verilere göre toplam rezervler, 22 Mart itibarıyla 123 milyar 844 milyon dolara geriledi. MB rezervlerinde sadece son haftaya göre 4 milyar dolar birden gerileme yaşandı.

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.

Buna göre, 22 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 210 milyon dolar azalışla 70 milyar 681 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 15 Mart'ta 74 milyar 891 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 157 milyon dolar artışla 53 milyar 6 milyon dolardan 53 milyar 163 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 22 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 53 milyon dolar düşüşle 127 milyar 897 milyon dolardan 123 milyar 844 milyon dolara geriledi.

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Merkez BankasıRezervDolarDolar Kuru
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