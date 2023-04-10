Merkez Bankası Tahtakele'den döviz topluyor

Ellerinde tekerlekli demir sandıklarla Tahtakale ve Kapalıçarşı'ya gelen ekibin Merkez Bankası alım satım heyeti olduğu iddia edildi. Görüntüleri sosyal medyada gün boyu yayılan Merkez Bankası döviz toplama ekibinin alımı kaç lira üzerinden yaptığı henüz bilinmiyor.

Cumhuriyet Tarihi'nin en ağır döviz açığı ile uluslararası piyasalara milyarlarca dolar zarar gösteren Merkez Bankası'nın varlıkları hakkında net bilgiyi kimse bilmiyor.

1970'lere geri döndük. Tanzim kuyrukları, yasaklar derken Merkez Bankası, ihtiyaç duyduğu dövizi Kapalıçarşı’dan alıyor.



İtibardan tasarruf olmaz diyenler, ülkemizin en itibarlı kurumlarından biri olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı düşürdükleri durum üzücü.



Saplantılı ve… — Bilge Yılmaz (@ProfBilgeYilmaz) April 10, 2023

Döviz işlemleri ile ilgili sıkı kurallar ve arz sorunları Kapalıçarşı’yı yeniden döviz işlemlerinde operasyon merkezi haline getirdi. Ekonomim.com'un aktardığına göre, döviz ihtiyacını Kapalıçarşı’dan karşılayan kurumlara Merkez Bankası da katıldı. Banka “tekerlekli demir sandıklarla” her gün çarşı’dan dolar topluyor.



Konuyla ilgili muhalefetin ekonomi kurmaylarından tepki gecikmedi. Sosyal medya hesabından İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, sosyal medyadan "1970'lere geri döndük. Tanzim kuyrukları, yasaklar derken Merkez Bankası, ihtiyaç duyduğu dövizi Kapalıçarşı’dan alıyor. İtibardan tasarruf olmaz diyenler, ülkemizin en itibarlı kurumlarından biri olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı düşürdükleri durum üzücü'' diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Saplantılı ve akıl dışı ekonomi politikalarının ülkeye maliyeti gerçekten çok ağır.

Merkez Bankası’nı acilen liyakatli yöneticilerle yeniden ayağa kaldırıp Cumhuriyetimize yakışır kurumsal kimliğine kavuşturacağız. Bu her yurttaşımızı rahatlatacak. Çünkü;

-Türk lirasındaki değersizleşme duracak, paramız eriyip gitmeyecek

-Enflasyon düşecek, alım gücümüz artacak

-Yurt dışından yatırım gelecek, iş imkânları artacak

Merak etmeyin. Az kaldı."