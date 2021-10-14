Merkez Bankası'na gece yarısı operasyonu doları fırlattı

Piyasalarda Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun görevden alınacağı yolunda beklenti yükselirken, gece yarısı 3 önemli yöneticinin görevden alındığı açıklandı. Bu kararın ardından dolar serbest piyasada 9.1'i geçti. Gece yarısı kararı altın ve dolar fiyatlarını TL karşısında yeni bir zirveye taşıdı.

Merkez Bankası’nda dikkat çeken değişiklik yaşandı. Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla iki başkan yardımcısı ve bir Para Politikası Kurulu Üyesi görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'yla dikkat çeken görüşmesinin üzerinden saatler geçmişken, TCMB'de iki başkan yardımcısı ve bir Para Politikası Kurulu Üyesi görevden alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre TCMB Başkan yardımcıları Semih Tümen, Uğur Namık Küçük ve Para Politikası Kurulu Üyesi Abdullah Yavaş görevlerinden alındı. Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak getirilirken Para Politikası Kurulu Üyesi olarak da Yusuf Tuna atandı.

DOLAR FIRLADI!

Atama kararının ardından güne 9.5'ten başlayan dolar/TL, 9,18341 seviyesine kadar yükselerek yeni rekor kırdı. Euro/TL de 10,638 seviyesine kadar yükselerek rekor tazeledi. Dolar/TL, saat 00.30 itibariyle 9,16 seviyesinde seyrediyor.

Erdoğan ile Merkez bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu görüşme sonrası, Bloomberg'de konuyla ilgili yer alan haberde, Para Politikası Kurulu üyesinin görevden alınmasının konuşulduğu kaydedilmişti.