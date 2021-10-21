Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Merkez çıldırdı, döviz fırladı | Piyasalar karıştı

Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasaları allak bullak etti. 200 puanlık faiz indirimi ile Türkiye'nin dış borcu tek tuşla milyarlarca lira arttı. 

21 Ekim 2021 Perşembe 14:31
Merkez çıldırdı, döviz fırladı | Piyasalar karıştı

Merkez çıldırdı, döviz fırladı | Piyasalar karıştı


Merkez Bankası'nın 'faiz' kararı piyasaları karıştırdı. Dolar ve euro tarihi zirveleri gördü. Merkez Bankası yüzde 18 olan politika faizini yüzde 16'a düşürdü, dolar ve euro tarihi rekor kırdı.


TCMB'nin eylül ayının ilk günlerinde gerçekleşen yatırımcı toplantısında çekirdek enflasyona yönleneceğini ve faiz indirimlerinin yakın olduğu yönündeki sinyalleriyleTL'de başlayan değer kaybı faiz kararıyla devam etti.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürdü.

TCMB geçen ay 100 baz puan ile ilk faiz indirimini yapmıştı. Böylece art arda iki toplantıda 300 baz puan faiz indirimi yapılmış oldu.

TCMB'nin faiz indirimlerine bu hafta da devam etmesiyle birlikte dolar/TL 9.47 TL, euro ise 11.01 TL'ye fırladı.

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararına tepkiler gecikmedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Sosyal Medya'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi.

Son Güncelleme: 21.10.2021 14:36
Anahtar Kelimeler:
DolarDövizTahta KaleEuorMerkez Bankası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trakya’da bir ilk | İnşaat yıkıntı atıkları geri dönüşeme kazandırılacak
Trakya’da bir ilk | İnşaat yıkıntı atıkları geri dönüşeme kazandırılacak
TMSF’nin Nurkay Makina ihalesine yoğun katılım
TMSF’nin Nurkay Makina ihalesine yoğun katılım
Ekonomist Önder Tavukçuoğlu | Altın çağını yaşayacak sektörler
Ekonomist Önder Tavukçuoğlu | Altın çağını yaşayacak sektörler
Ünlü & Co Günlük Bülten | Türk Lirası için karar günü
Ünlü & Co Günlük Bülten | Türk Lirası için karar günü
KPMG Türkiye’ye altı yeni şirket ortağı
KPMG Türkiye’ye altı yeni şirket ortağı
TCMB’nin faiz indirim planları çekirdek enflasyon gelişmelerine bağlı
TCMB’nin faiz indirim planları çekirdek enflasyon gelişmelerine bağlı
Hayat Bulan Fikirler Ödülleri 8. kez sahiplerini buldu
Hayat Bulan Fikirler Ödülleri 8. kez sahiplerini buldu
Büyük Çimento Ailesi Tek Ses | Eşitlik #BenimleGelecek! 
Büyük Çimento Ailesi Tek Ses | Eşitlik #BenimleGelecek! 
Edis Fan Token saatler içinde tükendi!
Edis Fan Token saatler içinde tükendi!
Türkiye - Belarus ticaret hacminde hedef 1.5 milyar dolar
Türkiye - Belarus ticaret hacminde hedef 1.5 milyar dolar

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim