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Merkez sonunda müdahale etti | İnfo Yatırım'dan Dolar/TL Teknik Analizi

• Saat 12:10 itibariyle TCMB dövize müdahele ettiğini açıkladı. TCMB tarafından döviz kurlarında oluşan sağlıksız fiyat hareketleri nedeniyle piyasaya satım yönünde müdahale edildiği bildirildi.

01 Aralık 2021 Çarşamba 12:34
Merkez sonunda müdahale etti | İnfo Yatırım'dan Dolar/TL Teknik Analizi

Dolar / TL Dün Akşam 13,88 ile Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesini Gördü, TCMB Müdahale Etti

  • Fed Başkanı Powell ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı. Powell, yüksek enflasyon riskinin arttığını belirterek, "Bu noktada, ekonomi çok güçlü ve enflasyonist baskılar yüksek, bu nedenle Kasım

toplantısında açıkladığımız varlık alımlarının azaltılmasını belki birkaç ay önce tamamlamayı düşünmek uygun olur. Aralık ayındaki Toplantı'da bunu konuşacağız' dedi. Açıklama ardından dolar endeksi yukarı seyrederken dolar, küresel piyasalarda değer kazandı. Powell'ın sene başından bu yana enflasyonun geçici olduğunu söylemesi görüşünden vazgeçtiği görülüyor.

    •     Cumhurbaşkanı Erdoğan dün TRT ortak yayınında 'düşük faiz' vurgusuna devam etmesi ve doların akşam küresel piyasalarda değer kazanması ile Dolar / TL kuru tüm

zamanların en yüksek seviyesi olan 13,88'i test etti. Gözler 16 Aralık'taki PPK'ya çevrildi.

      • Coronavirüs salgınında Omicron varyantına ilişkin endişeler, mevcut aşıların etkinliğine dair farklı açıklamalar ile gündemin üst sıralarında kalmaya devam ediyor. Moderna CEO'sunun 'yeni aşıya ihyiyaç var' söylemi sonrası Biontech CEO'su Uğur Şahin 'Aşının Omicron varyantının ağır hastalık yapmasına karşı koruma sağlaması büyük olasılık' dekekn, tıp insanlarının karıt görüşü sonrası omicron varyantına dair

endişeler arttı. Sabah saatlerinde Dolar Endeksi 96,0 seviyesinin altına inerken, gelişmekte olan ülkelerin para birimleri hafif değer kazandı.

· Dolar / TL'nin seyri açısından Cuma günü yurtiçinde gelecek enflasyon verisi ve ABD Tarım Dışı İstihdam verileri yakından takip edilecek. Gıda fiyatlarındaki yükseliş,

tedarik sıkıntısının devam etmesi ve Kasım ayındaki kur şoku ile birlikte yıllık bazda

%20,00'nin üstünde enflasyon verisi ön görüyoruz. Sonrasında ise aynı hafta gerçekleşecek önce Fed toplantısından çıkacak varlık alım programlarındaki gelişmeleri ve TCMB PPK faiz kararı ile kur tarafındaki gelişmeler yakından takip edilecek.

  • Saat 12:10 itibariyle TCMB dövize müdahele ettiğini açıkladı. TCMB tarafından döviz kurlarında oluşan sağlıksız fiyat hareketleri nedeniyle piyasaya satım yönünde

müdahale edildiği bildirildi. Karar sonrası Dolar / TL yaklaşık %4,00 geri çekilerek 13,10'a geriledi.

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