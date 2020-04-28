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Mersin'den gelen limonlar İstanbul'da dağıtılıyor

Mersinli çiftçinin satamadığı, elinde kalan limonların ilk partisi, ihtiyaç sahibi İstanbullular için yardım kolileriyle birlikte dağıtıldı.

28 Nisan 2020 Salı 16:48
Mersin'den gelen limonlar İstanbul'da dağıtılıyor

Mersin'den gelen limonlar İstanbul'da dağıtılıyor


Mersin'de İBB tarafından üreticiden satın alınan 100 ton limonun ilk 20 tonu yardım kolilerine eklendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Mersin Belediyesi ile yaptığı anlaşma gereğince gelecek 3 parti limon da yolda.

Mersinli çiftçi, ihracat yasağı ve virüsle mücadele önlemleri nedeniyle, ürünlerinin müşterisi mekanların kapalı olması ardından limonlarını satamaz hale geldi. Ürünü elde kalan çiftçinin desteklenmesi amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer ile görüştü. Bu görüşmenin sonucunda İmamoğlu, Mersin Belediyesi’nin de ortağı olduğu Tarsus Eshab-ı Kehf Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nden 100 ton limon alı kararı verdi.Covit 19 virüsüne karşı, alınmasında yarar olan C vitamini içeren, bağışıklık sistemini güçlendirmeye katkı sağlayan limonlar,ihtiyaç sahibi İstanbulluya dağıtılmak üzere 800 gramlık fileler halinde paketlenerek İstanbul’a ulaştırıldı.

HER AİLEYE İKİ FİLE

İlk tırla 22 Nisan günü İstanbul’a ulaştırılan 20 ton limon hemen dağıtılmaya başlandı. Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medyada yaptığı paylaşımda belirttiği üzere, Mersinli çiftçinin elindeki limonların çürümesine fırsat verilmeyen bu sevkiyat sonucu; her birinde ortalama 10 limonun olduğu filelerden ikişer tanesi, ihtiyaç sahibi İstanbullulara ulaştırılan yardım kolilerine eklendi. Böylece hem ailelerin ihtiyacı karşılandı, hem de limonların çürüme olasılığı ortadan kaldırıldı. Bu amaçla ihtiyaç duyan ailelere dağıtım, 3’er file olarak da yapılıyor.

AİLELER MUTLU

Yardım kolilerinin dağıtımında görev alan Sosyolog Selin Bayraktar, dağıtım sırasında ailelerin limonları görünce sevindiklerini, çiftçilerle aileleri buluşturmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederken, bir başka görevli Sosyal Hizmetler Uzmanı Elif Demir şunları söyledi:
“Ailelere yardım kolileri ulaştırıyoruz. Bunun yanında Mersin’den gelen limonlarımız da var.Ailelere onları da teslim ediyoruz. İnsanlar limonları gördüklerinde şaşırdılar. Bir de kolinin dışında zaten götürüyoruz filelerde. Bunlar ekstra mı diye sordular. Biz de bunlar Mersinli çiftçiden getirdiğimiz limonlar diye ifade ettik karşı tarafa. İhtiyaç sahibi insanlara gidiyor yardımlar. Bunları görmek gerçekten güzel.”

LİMONLAR YOLDA

İlk tırla gelen limonların dağıtımı sürerken, diğer tırların geliş tarihleri de belli oldu. Buna göre, limon tırları 30 Nisan, 4 ve 7 Mayıs tarihlerinde İstanbul’a ulaşmış olacak. Bu limonlar da bekletilmeksiniz ihtiyaç sahibi İstanbullulara, evlerinde teslim edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
İBBLimon
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