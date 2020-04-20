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Mersinli çiftcinin ürünü İBB tarafından satın alınıyor

İhracat yasağıyla birlikte birçok iş yerinin de kapalı olması Mersinli çiftçiyi zor durumda bıraktı.

20 Nisan 2020 Pazartesi 17:00
Mersinli çiftcinin ürünü İBB tarafından satın alınıyor

Mersinli çiftcinin ürünü İBB tarafından satın alınıyor

İhracat yasağı sebebiyle Mersinli çiftçinin mahsulü dalda kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile görüştü. İmamoğlu, bu ürünlerin çiftçiden alınıp İstanbulluya dağıtılması için İBB’yi harekete geçirdi. İhtiyaç sahibi İstanbulluya ulaştırılan gıda kolilerine eklenecek narenciye ile hem halk C vitamini alacak hem de Mersinli çiftçi mağdur olmayacak.

İhracat yasağıyla birlikte birçok iş yerinin de kapalı olması Mersinli çiftçiyi zor durumda bıraktı. Kriz öncesi kg fiyatı 7 TL olan limon, getirilen ihracat kısıtlaması ve iç talebin daralması nedeniyle 4 TL'ye düştü. Toplanmayan mahsul dallarda kaldı. Toplananlarsa depolarda kaldı. Çiftçinin mağduriyetini duyan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer ile görüştü. İmamoğlu, bu görüşmenin sonucunda, Mersinli çiftçinin elinde kalan narenciyenin İstanbul’da ihtiyaç sahibi yurttaşlara dağıtılacak gıda paketlerine eklenmesi için, yönetici arkadaşlarına talimat verdi. Böylece Mersinli üreticiye destek olunurken, İstanbullu da bu zor günlerde C vitamini takviyeli, dengeli ve sağlıklı beslenecek.

HER TIRDA 30 BİN FİLE

Konuyla ilgili bilgi veren İstanbul Yönetim Yenileme AŞ’nin (İSYÖN) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Günaydın, 100 ton limonu tarımsal kooperatiften almak üzere planlama yaptıklarını aktardı. Günaydın, “İstanbul'da gıda kolilerine kullanılmak üzere 800'er gramlık fileler halinde düzenlenen limonlar, tırlarla İstanbul'a taşınacak, her tırda 30bin file olacak” dedi. İlk tırın yarın Kartal deposuna geleceğini söyleyen Günaydın, diğer tırların gelişinin, İstanbul gıda kolilerinin hazırlanma zamanlamasına bağlı olarak planlanacağını belirtti.

DALINDAN HALKA DAĞITIM

Mahsullerin dalda hazır beklediğini, toplanmadığı takdirde bir sonraki yıl ürün vermeyebileceğinden endişe duyan Mersinli çiftçi alınan kararla ilgili şunları söyledi:

“Bu yılki mahsulümüz dalda kaldı. İhracatın kapalı olması, turizm yerlerinin kapanması, lokantaların kapalı olması, sokaklarda esnafların kapalı olmasından dolayı malımızı satamıyoruz. Mahsullerimiz şuan hazır durumda görünüyor fakat biz bu mahsulü toplayıp satamazsak bu mahsulleri boğacak yeni senede de hiçbir mahsulümüz kalmayacak. Bunu değerlendiren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer ve Ekrem İmamoğlu’ndan Allah razı olsun. Bizleri bu sıkıntıdan, bu dardan kurtarmayı düşünüyorlar, malımızı buradan toplayıp halka bedava olarak dağıtacaklarını söylüyorlar. Ürünleri inşallah yakında toplayıp teslim edeceğiz kendilerine.”

Anahtar Kelimeler:
İBB
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