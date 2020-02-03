MESS ile Birleşik Metal-İŞ araszında uzlaşma





Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) çözüm odaklı yaklaşımıyla, metal sektöründeki toplu sözleşme süreci çalışma barışı korunarak tamamlandı. Türk Metal ve Özçelik-İş sendikaları ile 29 Ocak’ta atılan imzalardan 4 gün sonra, Birleşik Metal-İş Sendikası’yla da anlaşma sağlandı. MESS tarafından yapılan açıklamada, “Tüm taraflar için sürdürülebilir refah sağlayacak bir sözleşmeye imza attık. Ülke ekonomisi ve ihracat açısından büyük önem taşıyan sektörümüzde uzlaşmaya varıldı. Üretimin sürekliliği korundu” denildi.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’na (MESS) üye 201 işyerindeki yaklaşık 130 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, tam uzlaşmayla tamamlandı. 1 Eylül 2019’dan itibaren iki yıl boyunca yürürlükte olacak sözleşme, MESS ile Türk Metal ve Özçelik-İş sendikaları arasında 29 Ocak 2020 tarihinde imzalanmıştı. Son olarak, 2 Şubat günü yapılan görüşmede Birleşik Metal-İş Sendikası ile de diğer iki işçi sendikasıyla aynı şartlara sahip sözleşme üzerinde anlaşmaya varıldı. 7 Ekim’de başlayan toplu görüşmeler; MESS’in çabalarıyla, çalışma barışı ve üretimin sürekliliği korunarak anlaşmayla sonuçlandı.

‘Çözüm odaklı yaklaşımımız olumlu sonuç verdi’

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin çalışma barışı korunarak her üç işçi sendikasıyla da imzalanmasıyla ilgili MESS tarafından yapılan açıklamada, “Sektörümüz, ülke ekonomisi ve ihracat açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle toplu iş sözleşmemize ulusal sorumluluk bilinciyle yaklaştık. Sektörümüzün içinde bulunduğu zorlu koşullara rağmen sağduyulu ve özverili yaklaşımımızı koruduk. Herkes için sürdürülebilir refah sağlayacak bir sözleşmeye 29 Ocak’ta Türk Metal ve Özçelik-İş sendikalarıyla imza attık. 10 bin çalışanı temsil eden Birleşik Metal-İş Sendikası’yla devam eden süreçte, çözüm odaklı yaklaşımımızı koruduk. Diğer iki işçi sendikasıyla aynı şartlara sahip sözleşmeyi, 2 Şubat’ta Birleşik Metal–İş Sendikası’yla da imzaladık. Üretimin sürekliliği korunarak, çalışma barışı içinde, hiçbir kayıp yaşanmadan sürecin tamamlanmasını sağladık” ifadesi yer aldı.

‘Metal sanayini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz’

MESS açıklamasına şöyle devam edildi: “Sözleşmemiz, özel sektördeki diğer sendikalı çalışanlar, kamudaki memur ve işçilerin yanı sıra beyaz yaka çalışanların da ortalama ücret artışı oranlarının çok üzerinde bir ücret zammı içeriyor. Bu avantajlı koşullardan Birleşik Metal-İş üyesi çalışma arkadaşlarımızın da faydalanacak olması memnuniyet verici. Metal sanayini büyütmek ve geliştirmek hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeni dönem MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi’nin çalışma arkadaşlarımız, işyerlerimiz, sektörümüz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz.”

Sözleşme yıllık ortalama yüzde 24,3 artış içeriyor

Türk Metal, Özçelik-İş ve Birleşik Metal-İş’le imzalanan sözleşmenin kapsamı: