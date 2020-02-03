Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

MESS ile Birleşik Metal-İŞ araszında uzlaşma

MESS’in çözüm odaklı yaklaşımıyla Birleşik Metal-İş ile de anlaşma imzalandı Metalde tam uzlaşma sağlandı, çalışma barışı korundu.

03 Şubat 2020 Pazartesi 06:18
MESS ile Birleşik Metal-İŞ araszında uzlaşma

MESS ile Birleşik Metal-İŞ araszında uzlaşma



Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) çözüm odaklı yaklaşımıyla, metal sektöründeki toplu sözleşme süreci çalışma barışı korunarak tamamlandı. Türk Metal ve Özçelik-İş sendikaları ile 29 Ocak’ta atılan imzalardan 4 gün sonra, Birleşik Metal-İş Sendikası’yla da anlaşma sağlandı. MESS tarafından yapılan açıklamada, “Tüm taraflar için sürdürülebilir refah sağlayacak bir sözleşmeye imza attık. Ülke ekonomisi ve ihracat açısından büyük önem taşıyan sektörümüzde uzlaşmaya varıldı. Üretimin sürekliliği korundu” denildi.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’na (MESS) üye 201 işyerindeki yaklaşık 130 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, tam uzlaşmayla tamamlandı. 1 Eylül 2019’dan itibaren iki yıl boyunca yürürlükte olacak sözleşme, MESS ile Türk Metal ve Özçelik-İş sendikaları arasında 29 Ocak 2020 tarihinde imzalanmıştı. Son olarak, 2 Şubat günü yapılan görüşmede Birleşik Metal-İş Sendikası ile de diğer iki işçi sendikasıyla aynı şartlara sahip sözleşme üzerinde anlaşmaya varıldı. 7 Ekim’de başlayan toplu görüşmeler; MESS’in çabalarıyla, çalışma barışı ve üretimin sürekliliği korunarak anlaşmayla sonuçlandı.

‘Çözüm odaklı yaklaşımımız olumlu sonuç verdi’

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin çalışma barışı korunarak her üç işçi sendikasıyla da imzalanmasıyla ilgili MESS tarafından yapılan açıklamada, “Sektörümüz, ülke ekonomisi ve ihracat açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle toplu iş sözleşmemize ulusal sorumluluk bilinciyle yaklaştık. Sektörümüzün içinde bulunduğu zorlu koşullara rağmen sağduyulu ve özverili yaklaşımımızı koruduk. Herkes için sürdürülebilir refah sağlayacak bir sözleşmeye 29 Ocak’ta Türk Metal ve Özçelik-İş sendikalarıyla imza attık. 10 bin çalışanı temsil eden Birleşik Metal-İş Sendikası’yla devam eden süreçte, çözüm odaklı yaklaşımımızı koruduk. Diğer iki işçi sendikasıyla aynı şartlara sahip sözleşmeyi, 2 Şubat’ta Birleşik Metal–İş Sendikası’yla da imzaladık. Üretimin sürekliliği korunarak, çalışma barışı içinde, hiçbir kayıp yaşanmadan sürecin tamamlanmasını sağladık” ifadesi yer aldı.

‘Metal sanayini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz’

MESS açıklamasına şöyle devam edildi: “Sözleşmemiz, özel sektördeki diğer sendikalı çalışanlar, kamudaki memur ve işçilerin yanı sıra beyaz yaka çalışanların da ortalama ücret artışı oranlarının çok üzerinde bir ücret zammı içeriyor. Bu avantajlı koşullardan Birleşik Metal-İş üyesi çalışma arkadaşlarımızın da faydalanacak olması memnuniyet verici. Metal sanayini büyütmek ve geliştirmek hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeni dönem MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi’nin çalışma arkadaşlarımız, işyerlerimiz, sektörümüz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz.”

Sözleşme yıllık ortalama yüzde 24,3 artış içeriyor

Türk Metal, Özçelik-İş ve Birleşik Metal-İş’le imzalanan sözleşmenin kapsamı:

  • İlk altı ay için sosyal yardımlarla birlikte ortalama yüzde 17,3 artış gerçekleşecek. Ücretler, takip eden ikinci altı ay buna ek olarak yüzde 6 daha artacak.
  • Dönem enflasyonu, bu oranın üzerinde gerçekleşirse aradaki fark ücret artışına eklenecek.
  • Böylece Eylül 2019’dan geçerli olmak üzere yıllık toplam artış ortalama yüzde 24,3 olacak. 
  • İlk altı ay için saat ücreti 12 TL altında olan çalışanlara, saat ücreti 12 TL’yi geçmeyecek şekilde 30 kuruş iyileştirme yapılacak.İyileştirmenin üzerine yüzde 17 oranında ücret zammı uygulanacak.
  • Sosyal yardımlar birinci yıl yüzde 20 oranında artacak. MESS üyesi işyerlerinde çalışanlar yılda dört maaş ikramiye alıyor. İkramiye dışında bayram, yakacak, yıllık izin yardımları veriliyor ve öğrenim, evlenme, yemek, ulaşım gibi sosyal yardımlar kalemi altında çalışanlar destekleniyor.
  • Çalışanların özel hastanelerde ameliyat dahil kapsamlı tedavi olmasına olanak sağlayan MESS Tamamlayıcı Sağlık Sigortası devam edecek.

 

Dünyanın alanında en büyük ikinci fuarı IBATECH İstanbul açıldı
Dünyanın alanında en büyük ikinci fuarı IBATECH İstanbul açıldı
Anahtar Kelimeler:
MessDiskBirleşik Metal IşMetal Iş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anadolu Hayat Emeklilik’in aktif büyüklüğü 27 milyar TL’yi aştı
Anadolu Hayat Emeklilik’in aktif büyüklüğü 27 milyar TL’yi aştı
Palandöken | Esnaftan POS kullanım ücreti alınmasın
Palandöken | Esnaftan POS kullanım ücreti alınmasın
Farm to Fork Konferansı için geri sayım başladı
Farm to Fork Konferansı için geri sayım başladı
Şişecam'dan, küresel oyuncu olma yolunda önemli adım
Şişecam'dan, küresel oyuncu olma yolunda önemli adım
Sevgililer Gününe Özel Pırlanta Tasarımlar
Sevgililer Gününe Özel Pırlanta Tasarımlar
Geleceğin kariyer trendleri
Geleceğin kariyer trendleri
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda dikkat edilecek hususlar
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda dikkat edilecek hususlar
​İklimsa, özel markası Sigma’nın yeni VRF ürününü tanıttı
​İklimsa, özel markası Sigma’nın yeni VRF ürününü tanıttı
Doğuş Grubu geleceğini çalışanlarıyla birlikte tasarlıyor
Doğuş Grubu geleceğini çalışanlarıyla birlikte tasarlıyor
Dünya'nın en büyük turizm fuarı başladı 
Dünya'nın en büyük turizm fuarı başladı 

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim