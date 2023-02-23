Met Gün deprem bölgeside taşın altına elini değil, bedenini koydu



Deprem felaketlerinin ardından 11 ilimiz için ilan edilen yardım seferberliği, bölgede yurttaşların acısı azalıyor. İlk on gün bir umutla enkaz altından canlı çıkarmak için varını yoğunu ortaya koyan arama kurtarma ekiplerinin etrafında yediden yetmişe adeta tek yürek olduk.

Gücü olan sahip olduğu maddi imkanları deprem bölgelerine adeta yağdırdı.

Cebinde, elinde avucunda, evinde, garajında, bahçesinde ne var? Ne yetişiyorsa depremzede vatandaşlarımız için seferber etti.

İş insanları ise sadece kendileri ile değil, çalışanları ile bölgeye koştu.

Ne üretiyorsa TIR'lar il il ilçe ilçe evlatlarını, eşini sevdiklerini, evni barkını kaybeden yurttaşlarımızın acısını hafifletme yarışına girdi.

Met-Gün bunlardan biriydi.

1987 yılında kurulan İnşaat, Enerji, Üritim, İletişim ve Turizm alanlarında faaliyet gösteren Met-Gün, depremden hemen sonra bölgede konuşlanan ilk şirket oldu.

Bin 200 personeli, 200 iş makinası ile birlikte vatandaşlarımızın zor gününde yanında yer alan Met-Gün yöneticileri deprem bölgesinde elini değil, bedenini taşın altına koydu.

Yıllık 1 milyar dolarlık ciroya ulaşan Met-Gün'üne ait büyüklü küçüklü tüm nakliye araçları AFAD başta olmak üzere yardım kuruluşlarının lojistiğini sağlarken, iş makinaları personeli ile birlikte mesai kavramını unutarak gece gündüz umutla çalıştı.

Özel sektör temsilcilerinin bölgede insiyatif alması vatandaşlarımıza gelecek için güven verirken, bu konuda'da önemli bir köşe yazısını kaleme aldı.

Sabah Gazetesi yazarı Ersin Ramoğlu, asrın felaketi sonrasında Met-Gün'ün 200 iş makinesi, 1200 personeli ile 18 gündür deprem bölgesinde enkaz kaldırdığına dikkaç çekerek şu görüşlere yer verdi;

Met-Gün gibi varını yoğunu millet için harcayanları görünce insanın gözleri yaşarıyor.

Milletin yaralarını gönlü ve gözü tok olanlar sardı yine.

Taşın altına ellerini değil bedenlerini koydular.

Sessizce insanlara yardım elini uzatan ve reklamını yapmayan Anadolu uşaklarına binlerce teşekkür.

Met-Gün yetkilisi Hüseyin Özalp anlattı.

Şirketlerinin 200 iş makinesi, 1200 personeli ile 18 gündür deprem bölgesinde enkaz kaldırdığını belirtti...

Met-Gün depremzedeler için 100 milyondan fazla para harcamış.

Yaraları sarabilmek için harcadığı paraların önüne arkasına bakmadı.

Bir bu ve benzeri kahramanlara bakın, bir de ceplerinde akrep olan siyaset yağmacılarına...

