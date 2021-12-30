Metavers İstanbul'a sıçradı | Ünlü caddeler parsel parsel satılıyor



Sanal arsa çılgınlığı İstanbul'un ünlü semtlerine sıçradı. Taksim, İstiklal Caddesi, Nişantaşı, Bebek, Arnavutköy, Cihangir gibi ünlü marka caddelerde ana arterlerde tüm arsalar satıldı.

Son dönemin popüler metaverse platformu OVR’de Türkiye’den 20 binden fazla parsel satılırken, İstanbul’da ise başta boğaz hattı olmak üzere 11 binden fazla parsel kullanıcılar tarafından satın alındı.

Dünyaca ünlü isimlerin ‘Sandbox’ adlı platformda arsalara yüksek ücretler ödemesiyle her geçen gün popülaritesini artıran sanal arsa satışına rağbet gün geçtikçe büyüyerek devam ediyor.

Geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan ‘metaverse’ aleminde satış yapan OVR platformu, dünyanın her yerini sanal olarak satışa sunarken, Türkiye’deki alanlar da büyük ilgi görüyor.

Türkiye’de yaklaşık 20 binin üzerinde parsel sanal platformda satılırken, İstanbul 11 binden fazla alanın satılmasıyla en çok ilgi gören şehir konumunda bulunuyor.

İstanbul’un en işlek yerlerinin başında gelen İstiklal caddesinin üzerindeki bütün parseller satılırken, caddenin ara sokaklarında satılmayan alanlar 12 OVR (Yaklaşık 400 TL) fiyatla alıcı buluyor.

İstanbul’da modanın nabzının tutulduğu yer olan Nişantaşı’nda cadde ve sokakların büyük bir bölümü satılırken boş olan parseller 8 OVR (yaklaşık 250 TL) bedelle satılıyor.

İstanbul'da boğaz hattı boyunca önemli cadde ve sokakların neredeyse tamamı satılırken, ana arterlerin yakınlarındaki alanlar 8 OVR (250 TL) bedelle satılıyor.



İstanbul'da satılan sanal arsaların büyük bir bölümünün Avrupa Yakası'nda olduğu görülürken, Anadolu yakası'nda Kadıköy ve Üsküdar en çok ilgi gören lokasyonlar oldu.



İstanbul'da en büyük ilgi boğaz hattına olurken, daha sonra tarihi yarım ada ve Kadıköy öne çıktı.

Şehrin batı yakasında yer alan Beylikdüzü, Avcılar ve Esenyurt gibi alanlar kullanıcılar tarafından ilgi görmezken bu bölgelerde arsaların parsel değeri 4 OVR (125 TL) oldu.

Sanal arsa satışı gerçekleştiren platform satışı kendi coini ile gerçekleştirirken, arsalar sanal cüzdana gönderilecek OVR coini ya da platforma sanal cüzdanla bağlanılarak yapılan ödeme ile alınabiliyor.

(Kaynak: ntv.com.tr)

