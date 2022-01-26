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Metaverse 10 bin iş alanı yaratacak!

“Sanal evren" anlamına gelen metaverse’te, aralarında Ankara’nın da bulunduğu birçok belediye şehirlerini inşa etmeye başlarken, iş dünyasının önde gelen şirketleri de dijital dünyada iş yapmaya hazırlanıyor.

26 Ocak 2022 Çarşamba 17:57
Metaverse 10 bin iş alanı yaratacak!

Metaverse 10 bin iş alanı yaratacak!

Edebiyat dünyasının sanal gerçekliği metaverse, 30 yıl sonra gerçek oluyor!

Metaverse’in 2024’te 1 trilyon dolara ulaşabileceğine işaret ediliyor

Çalışanların neredeyse yarısı sanal evrene geçmek istiyor!

İş dünyası sanal evren için BT yatırımlarını artırıyor!

İş dünyası, sanal ve artırılmış gerçekliği buluşturan metaverse'e göz kırpıyor. B2Press Online PR Servisi’nin konuya dair incelediği araştırmalar, çalışanların yüzde 44’ü metaverse'e geçmek istediğini, bunun üretkenliğini artacağını ve yeni faydalar elde edeceklerini ifade ediyor.

Dijitalleşmeyle birlikte iş dünyası evrilmeye devam ederken, Neal Stephenson'ın 1992’de yayımladığı bilimkurgu romanı Snow Crash'le ortaya çıkan metaverse kavramına dair 2020’den bu yana yürütülen çalışmalar dönüşüme hız kazandırıyor. “Sanal evren" anlamına gelen metaverse’te, aralarında Ankara’nın da bulunduğu birçok belediye şehirlerini inşa etmeye başlarken, iş dünyasının önde gelen şirketleri de dijital dünyada iş yapmaya hazırlanıyor. B2Press Online PR Servisi’nin analiz ettiği veriler, sanal evrene iş dünyasının penceresinden ışık tutuyor. 

2024 için 1 trilyon doları işaret edenler var 

Emlaktan tekstile, teknolojiden turizme birçok sektör iş modellerini metaverse’e taşıyor. Konuya dair Earth Web verileri ise 2020’de 46 milyar dolar olan sanal evrenin, 2024’e kadar 800 milyar dolar büyüklüğe ulaşacağını gösteriyor. Bazı tahminler metaverse’in 3 yılın sonunda 1 trilyon dolara ulaşacağına işaret ederken, sanal evrenin iş dünyasındaki hakimiyetinin artmasıyla, gelecek 5 yılda 10 bin iş alanı yaratılacağına dikkat çekiliyor. Sanal ve artırılmış gerçekliği birleştiren, fiziksel dünyanın sürükleyici bir uzantısı olduğu düşünülen metaverse’ün, işletmeler için daha uygulanabilir ve etkileşimli deneyim alanları açacağı öngörülüyor. Çalışanların yüzde 44’ü ise şimdiden sanal evrene hazır olduğunu söylüyor.

İş dünyası sanal evrene hazırlanıyor!

Pandemiden bu yana yeni çalışma modellerine uyum sağlamak konusunda adım atan iş dünyasının liderleri, şimdi de metaverse’e hazırlanıyor. Lenovo tarafından yapılan araştırmayı inceleyen Online PR Servisi B2Press, çarpıcı sonuçları paylaştı. Çalışanların yüzde 51’i, bir işverenin yeni teknolojileri benimseme hızının, yeni teknolojik gerçekliklere hazır olduğunu gösterdiğini düşünüyor. Neredeyse yarısı ise metaverse’te çalışmaya istekli olduğunu aktarıyor. Açıklanan veriler hem gelirlerini hem de verimliliklerini artırmak isteyen işletmeler için ise motivasyon kaynağı oluşturuyor.

Çalışanların yüzde 44’ü metaverse’e geçmek istiyor

İş dünyası fiziksel alanlarda birlikte olamadığı insanlarla sanal gerçeklikte buluşmaya hazırlanıyor. İşverenlerin sanal evrene ilgisinin gün geçtikçe artması ise çalışanlarda birçok soru işaretinin doğmasına kapı aralıyor. Basın bülteni dağıtımına odaklanan  B2Press’in konuya dair incelediği araştırma verilerine göre, çalışanların yüzde 44’ü sanal evrene geçmek istediklerini, bunun üretkenliklerini artırarak yeni faydalar elde edebileceklerini söylüyor. Çalışanların yüzde 59’u ise işverenlerinin BT sistemlerine yeterince yatırım yapmadıklarını ve metaverse’e geçiş yapacak kadar bilgiye sahip olmadıklarını ifade ediyor. Hem iş dünyası hem de devletler için geleceğin yeni yatırım alanı olarak görülen sanal evrene geçiş ise alışılageldik uygulamaların yeniden tasarlanmasını gerektiriyor. 

Son Güncelleme: 26.01.2022 18:17
Anahtar Kelimeler:
Metaverse
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