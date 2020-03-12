

Metro Market fiyat spekülasyonlarına karşı mücadele ediyor!



12 Mart 2020 - Dünya ülkelerinde koronavirüs vakalarının artmaya başlamasıyla Metro Market, Türkiye’deki tüketicilerin güvenli alışverişi için gerekli önlemleri almaya devam ediyor. Koronavirüs vakasından sonra en yoğun ilgi, hijyen ürünlerine ve temel gıda malzemelerine gösterildi. Bu alanda oluşabilecek fiyat spekülasyonlarına karşı mücadele etmek için Metro, bakliyat ve pirinç satışında bir ay boyunca fiyat artışı yapmayacağını açıkladı.

4.500 çalışanıyla, 21 ilde 37 mağazamızda müşterilerine hizmet sağlayan Metro Türkiye, tüm mağazalarında kontrollü bir şekilde önlemleri almaya devam ediyor.

“Fiyat spekülasyonlarına karşı mücadele ediyoruz”

An itibariyle yoğunluğun geçtiğimiz iki güne nazaran sakin seyrettiğini belirten Boris Minialai, “Şu anda gündemde özellikle yoğun ilgi gösterilen ürün gruplarının fiyatlarında bazı spekülasyonların yaşandığını gözlemleyebiliyoruz.olarak 30 yıldır amacımız müşterilerimize ihtiyaçları olan ürünleri güvenilir bir şekilde fiyat ve kalite ilişkisini ürün sunmak. Bu çerçevede Metro olarak fiyat spekülasyonları ile mücadele etmek için bakliyat ve pirinç satışında bir ay boyunca fiyat artışı yapmayacağız.” dedi.

Metro Market’te stok ve tedarik sorununun bulunmadığının altını çizen Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai, “İlk açıklamalardan sonra taleplerin artacağını düşünerek müşterilerimizi zor durumda bırakmamak için temel yiyecek, içecek ve hijyen ürünlerinde stoklarımızı artırdık. Stok miktarlarımız günlük ve anlık olarak değişmekle birlikte gerekli kontrollerimizi sağlıyoruz. Geçtiğimiz 2 günde marketlerimizde en çok yoğun ilgi gösterilen ürün grupları; hijyen ürünleri, kolonya, kuru gıda ve bakliyatlar; özellikle makarna gibi hızlı ve çabuk tüketilebilir malzemeler, kağıt ürünleri grubu oldu. Örneğin; kolonyanın satışı günlük satış ortalamasına göre 28 kat, tuvalet kâğıdı satışı 10 kat, makarnanın satışı 9 kat, eldiven satışı 14 kat, antibakteriyel sıvı sabun satışı ise 29 kat arttı ” dedi.

Metro, aynı zamanda tüm müşterilerin ihtiyaçlarına yanıt verebilmek adına hijyen ürünlerini, temel gıda ve ihtiyaç malzemelerinde de kişi başına adet sınırlaması getirdi. Bu ürünler ise antibakteriyal özellikli sıvı sabunlar ve ıslak mendiller, kolonya, eldivenler, maskeler ve makarna çeşitleri oldu.

Metro Türkiye Hakkında

Dünyanın en önemli uluslararası perakende şirketlerinden Metro, Türkiye’de faaliyet göstermeye başladığı 1990 yılından günümüze, Türk mutfağının daimiyetini sağlama ve gelecek nesillere miras bırakma amacını üstlenmektedir. Metro Türkiye, HoReCa (otel, restoran, kafe) sektörü için bir mutfağı oluşturan tüm hizmetleri sağlarken yaklaşık 4.500 çalışanıyla 21 şehirde, 37 mağazasıyla profesyonellerin kendileri ve iş yerleri için ihtiyaç duydukları 40 bin çeşit ürünü, fiyat-kalite-performans ilişkisini gözeterek sunmaktadır. Türk mutfağına dair çalışmalarını ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri dikkate alarak hayata geçiren ve bu nedenle Sürdürülebilir İş Ödülleri’nin de sahibi olan Metro Türkiye, et ve balık izlenebilirliğinden sürdürülebilir balıkçılığa, gıda atığı projelerinden Coğrafi İşaretli Ürünler projesine kadar tüm çalışmalarıyla yerel değerlerin kayıt altına alınıp gelecek nesillere miras bırakılmasına katkı sunmayı hedeflemektedir. Metro Chef, Metro Professional, Metro Premium, Aro, Rioba ve Sigma isimli kendi markalarını bünyesinde bulunduran şirket, tüm mağazalarında “Tarladan Çatala” gıda güvenliği yönetim sisteminin kurulmasını esas alan bir standart olan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarını da yüzde 100 uygulamaktadır.