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Metro Türkiye, tüm mağazalarında Sosyal Mesafe önlemleri başlattı

Koronavirüsle mücadelede sosyal mesafenin önemine dikkat çeken Metro Marketler bu konuda öncülüğü üstlendi.

19 Mart 2020 Perşembe 18:27
Metro Türkiye, tüm mağazalarında Sosyal Mesafe önlemleri başlattı

Metro Türkiye, tüm mağazalarında Sosyal Mesafe önlemleri başlattı


Her koşulda ve durumda müşterilerine güvenilir bir alışveriş deneyimi sunan Metro Türkiye, Kovid-19 salgınına karşı mağaza içinde aldığı önlemleri artırdı. Kasalarda sosyal mesafe alanı için işaretlemeler oluşturan Metro, market içinde uyarı anonsları da yaparak müşterilerinin hem kasalarda hem de reyonlarda sosyal mesafe alanı konusundaki hassasiyetlerini artırmayı amaçlıyor.

Türkiye’de faaliyet göstermeye başladığı 1990 yılından günümüze güvenilir bir alışveriş deneyimi sunan Metro, koronavirüs salgınına karşı yaptığı önlem alıcı çalışmalara devam ediyor. Yeni düzenleme ile Metro’nun tüm mağazalarında müşteriler için kasa bekleme alanlarında sosyal mesafe alanı oluşturuldu. Ayrıca müşterileri bilinçlendirmek amacıyla mağaza girişlerinde sosyal mesafenin önemini anlatan broşürler veriliyor, mağaza içerisinde yönlendirmeler yapılıyor ve uyarı anonsları gerçekleştiriliyor.

Virüsün yayılmaması için sosyal mesafenin hem çalışanlarının hem de müşterilerinin sağlığı için önemi konusunda farkındalığı artırmak için Metro, kasa alanlarında müşterilerin hangi aralıklarla duracaklarını göstermek için özel şeritler hazırladı.

Mağaza içinde alınan yeni önlemler hakkında konuşan Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai “Koronavirüs gündeminde ilk günden bu yana çalışmalarımızı büyük bir hassasiyet ile yürütüyoruz. Gerek müşterilerimizin, gerekse çalışma arkadaşlarımızın sağlığı bizim için en önemli konu. Bu doğrultuda, Metro Türkiye olarak, fiyat spekülasyonlarına karşı attığımız adımlar ve mağaza içinde aldığımız hijyen uygulamalarımıza ek olarak gereken tedbirleri almaya devam ediyoruz. Mağaza içinde sosyal mesafe alanları oluşturarak tüm işletmelere örnek olmayı umuyoruz. Diğer taraftan, belirli mağazalarımızda açılış ve kapanış saatlerimizi de düzenledik. Bu yeni girişimimiz müşterilerimize daha iyi bir hizmet verebilmek için çalışanlarımıza rafları düzenlemesi ve hijyen çalışmaları için vakit sunarken, müşterilerimize de daha iyi hizmet vermemizi sağlıyor. Bu zor dönemde, müşterilerimizin taleplerini karşılayabilmek için tüm çalışanlarımız ile birlikte var gücümüzle çalışıyoruz ve müşterilerimize en iyi hizmeti verebilmek için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. ” dedi.

Metro Türkiye Hakkında

Dünyanın en önemli uluslararası perakende şirketlerinden Metro, Türkiye’de faaliyet göstermeye başladığı 1990 yılından günümüze, Türk mutfağının daimiyetini sağlama ve gelecek nesillere miras bırakma amacını üstlenmektedir. Metro Türkiye, HoReCa (otel, restoran, kafe) sektörü için bir mutfağı oluşturan tüm hizmetleri sağlarken yaklaşık 4.500 çalışanıyla 21 şehirde, 37 mağazasıyla profesyonellerin kendileri ve iş yerleri için ihtiyaç duydukları 40 bin çeşit ürünü, fiyat-kalite-performans ilişkisini gözeterek sunmaktadır. Türk mutfağına dair çalışmalarını ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri dikkate alarak hayata geçiren ve bu nedenle Sürdürülebilir İş Ödülleri’nin de sahibi olan Metro Türkiye, et ve balık izlenebilirliğinden sürdürülebilir balıkçılığa, gıda atığı projelerinden Coğrafi İşaretli Ürünler projesine kadar tüm çalışmalarıyla yerel değerlerin kayıt altına alınıp gelecek nesillere miras bırakılmasına katkı sunmayı hedeflemektedir. Metro Chef, Metro Professional, Metro Premium, Aro, Rioba ve Sigma isimli kendi markalarını bünyesinde bulunduran şirket, tüm mağazalarında “Tarladan Çatala” gıda güvenliği yönetim sisteminin kurulmasını esas alan bir standart olan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarını da yüzde 100 uygulamaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
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