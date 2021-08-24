Michelin Askeri Lastiklerini IDEF 2021 Fuarı’nda Görücüye Çıkarttı

Dünyanın en büyük 5 savunma sanayii fuarlarından biri olan ve Türk savunma sanayi ürünlerinin sergilendiği 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’na (IDEF'21) katılan dünya lastik devi Michelin, askeri araçlar için özel olarak ürettiği ve farklı ihtiyaçlara hitap eden lastiklerini görücüye çıkardı. Fuardaki tek lastik markası olan Michelin, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Dünyanın en büyük 5 savunma sanayii fuarlarından biri olan ve Türk savunma sanayi ürünlerinin sergilendiği 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’na (IDEF'21) katılan dünya lastik devi Michelin, askeri araçlar için özel olarak ürettiği ve farklı ihtiyaçlara hitap eden lastiklerini sergiledi. Fuara katılan tek lastik markası Michelin, ilk kez ziyaretçilerle buluşturduğu Michelin X Force ZL lastiği ile birlikte, sergilediği diğer ürünlerle fuar katılımcılarının ilgi odağı oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda 17-20 Ağustos 2021 tarihlerinde İstanbul Büyükçekmece'deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarda,vehazır bulundu.Askeri araçlar için özel olarak üretilen ve farklı ihtiyaçlara hitap eden lastiklerin sergilendiği Fuar’da Michelin’in, yeni ürünü olan Michelin X Force ZL lastiği de ilk kez bu fuarda tanıtıldı. Michelin X Force ZL lastiği, askeri araç üreticilerin uzun zamandır talep ettiği artırılmış yük ve hız kapasitesi ile ziyaretçilerden tam not aldı.

Michelin X Force ZL lastiği ilk kez ziyaretçilerle buluştu

Fuar’da ilk kez tüketicilerle buluşan ve güçlendirilmiş yanak ve sırt blokları ile askeri kullanım için özel olarak üretilmiş Michelin X Force askeri lastikleri, run-flat kullanımıyla birlikte kullanıcısına azami havasız gidebilme kabiliyeti sunuyor.

Michelin’in yol dışı lastikler ürün ailesinde; her türlü arazi koşullarında kullanım için Michelin X Force ZL’nin yanı sıra, Asfalt yol ve parkur kullanımı için Michelin X Force 2, kumda kullanım için Michelin X Force S ve çamurda kullanım için Michelin X Force ML desenli lastikler bulunuyor.