Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Michelin'in 2019 yıl ınet geliri 1.7 milyar Euro'yu aştı

Michelin, 2019 yılsonu finansal sonuçlarını açıkladı. Michelin, 3 milyar 9 milyon Euro faaliyet geliri elde ederken, 70 milyon Euro artışla 1 milyar 730 milyon Euro net gelir sağladı.

21 Şubat 2020 Cuma 09:55
Michelin'in 2019 yıl ınet geliri 1.7 milyar Euro'yu aştı

Michelin'in 2019 yıl ınet geliri 1.7 milyar Euro'yu aştı


Dünyanın en büyük lastik üreticisi Michelin, 2019 yılsonu finansal sonuçlarını açıkladı. Michelin, 3 milyar 9 milyon Euro faaliyet geliri elde ederken, 70 milyon Euro artışla 1 milyar 730 milyon Euro net gelir sağladı.


Dünyanın en büyük lastik üreticisi Michelin, 2019 yıl sonu finansal sonuçlarını açıkladı. 3 milyar 9 milyon Euro faaliyet geliri sağlayan Michelin, yılın tamamında yüzde 6.5 artışla 1 milyar 730 milyon Euro net gelir elde etti. Daralan piyasalara rağmen, sağlam bir fiyat karması ve yeni satın alınan şirketlerin güçlü katkısıyla tüm segmentlerde pazar payını korumayı başaran Michelin, kazanç elde etmeyi sürdürdü.

Tüm segmentlerde pazar payını korudu

Zorlu piyasa koşullarına rağmen Michelin hemen hemen tüm segmentlerde pazar payını koruduğunu söyleyen Michelin Grubu CEO’su Florent Menegaux, “2019 yılında Michelin grubu olarak, oldukça istikrarsız bir ortamda pazar payımızı başarıyla koruduk ve kazancımızı artırdık. Grubumuzun bu oldukça zorlu dönüşüm sürecinde, operasyonlarımız sıkı bir şekilde yönlendirerek performansımızı artırdık. Segment faaliyet gelirimizi, 127 milyon Euro’su satın alımlardan olmak üzere sabit döviz kurları üzerinden 179 milyon Euro artırdık. Segment faaliyet marjımız ise yüzde 12,5 olarak gerçekleşti. Daralan pazarlardaki duyarlı üretim yönetimimizin bir yansıması olarak 1 milyar 615 milyon Euro yapısal serbest nakit akışı sağladık” değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Michelin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bosch Termoteknik, Yetkili Servisleri ile Antalya’da buluştu
Bosch Termoteknik, Yetkili Servisleri ile Antalya’da buluştu
İstanbul'da yaşamak zor |Hanehalkı temel ihtiyaçlarını güçlükle karşılıyor
İstanbul'da yaşamak zor |Hanehalkı temel ihtiyaçlarını güçlükle karşılıyor
2019 Ytong Mimari Fikir yarışması sonuçlandı
2019 Ytong Mimari Fikir yarışması sonuçlandı
90 bin ihracatçı tek tuşla dünyaya açıldı 
90 bin ihracatçı tek tuşla dünyaya açıldı 
Akıllı Şehirler elektrikte yüzde 50 tasarruf ettiriyor
Akıllı Şehirler elektrikte yüzde 50 tasarruf ettiriyor
Pazarlama Türkiye Zirvesi için geri sayım başladı
Pazarlama Türkiye Zirvesi için geri sayım başladı
Novartis’te yeni babalara 14 haftalık doğum izni
Novartis’te yeni babalara 14 haftalık doğum izni
Türkiye'de şirket yöneticileri yeni fırsatlar peşinde
Türkiye'de şirket yöneticileri yeni fırsatlar peşinde
Vinci’den drone teknolojilerine yatırım
Vinci’den drone teknolojilerine yatırım
Tavada Tavuk 2020’de 15 Yeni Şube Açacak
Tavada Tavuk 2020’de 15 Yeni Şube Açacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim