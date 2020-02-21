Michelin'in 2019 yıl ınet geliri 1.7 milyar Euro'yu aştı



Dünyanın en büyük lastik üreticisi Michelin, 2019 yılsonu finansal sonuçlarını açıkladı. Michelin, 3 milyar 9 milyon Euro faaliyet geliri elde ederken, 70 milyon Euro artışla 1 milyar 730 milyon Euro net gelir sağladı.



Dünyanın en büyük lastik üreticisi Michelin, 2019 yıl sonu finansal sonuçlarını açıkladı. 3 milyar 9 milyon Euro faaliyet geliri sağlayan Michelin, yılın tamamında yüzde 6.5 artışla 1 milyar 730 milyon Euro net gelir elde etti. Daralan piyasalara rağmen, sağlam bir fiyat karması ve yeni satın alınan şirketlerin güçlü katkısıyla tüm segmentlerde pazar payını korumayı başaran Michelin, kazanç elde etmeyi sürdürdü.

Tüm segmentlerde pazar payını korudu

Zorlu piyasa koşullarına rağmen Michelin hemen hemen tüm segmentlerde pazar payını koruduğunu söyleyen Michelin Grubu CEO’su Florent Menegaux, “2019 yılında Michelin grubu olarak, oldukça istikrarsız bir ortamda pazar payımızı başarıyla koruduk ve kazancımızı artırdık. Grubumuzun bu oldukça zorlu dönüşüm sürecinde, operasyonlarımız sıkı bir şekilde yönlendirerek performansımızı artırdık. Segment faaliyet gelirimizi, 127 milyon Euro’su satın alımlardan olmak üzere sabit döviz kurları üzerinden 179 milyon Euro artırdık. Segment faaliyet marjımız ise yüzde 12,5 olarak gerçekleşti. Daralan pazarlardaki duyarlı üretim yönetimimizin bir yansıması olarak 1 milyar 615 milyon Euro yapısal serbest nakit akışı sağladık” değerlendirmesinde bulundu.