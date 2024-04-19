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Midas’a 45 milyon dolarlık rekor yatırım!

Yenilikçi yatırım uygulaması Midas, global yatırımcılardan 45 milyon dolarlık yatırım alarak Türkiye’nin en büyük erken aşama yatırımını alan finansal teknoloji şirketi oldu

19 Nisan 2024 Cuma 22:45
Midas’a 45 milyon dolarlık rekor yatırım!






Midas’a 45 milyon dolarlık rekor yatırım!


 

Amerikan borsalarına ve Borsa İstanbul’a düşük komisyon oranları ile masrafsız yatırım yapma imkânı sunan finans uygulaması Midas, global yatırımcılardan aldığı 45 milyon dolarlık Seri A yatırımı ile önemli bir başarıya imza attı. Bu yatırım, Türkiye'nin en büyük erken aşama fintech yatırımı ve en büyük 2. erken aşama yatırımı olarak kayıtlara geçti.

Üç yıl gibi kısa bir sürede Türkiye’nin en çok kullanılan borsa uygulaması olan Midas’ın kullanıcı sayısı geçtiğimiz günlerde 2,5 milyonu geçti. Bugüne kadar Amerikan borsalarına ve Borsa İstanbul’a düşük komisyonlarla tek bir platform üzerinden yatırım yapma imkanı sağlayan Midas, 45 milyon dolarlık yeni yatırımla kullanıcılarına kripto varlıklar ve yatırım fonlarına da masrafsız ve kolay şekilde yatırım yapma fırsatını sunmayı hedefliyor.

Nasdaq, Midas’ı New York’taki Times Meydanı’nda dev ekrandan kutladı

Midas'ın 45 milyon dolarlık rekor yatırımı, global ekonomide resesyonun konuşulduğu, finansal istikrar açısından kritik bir dönemde gerçekleşti. Zor bir dönemde alınmış olması itibarıyla sektör açısından da oldukça değerli olan bu yatırımın Midas'a sağladığı güven dünya çapında yankı uyandırdı. Dünyanın en büyük teknoloji borsası olan ABD merkezli Nasdaq, Times Meydanı’nda dev ekrandan Midas’ı kutladı.

Eski ve yeni yatırımcılar rekor yatırım turunda buluştu

Global çapta finansal teknolojiler alanındaki önemli şirketlerin yatırımcısı olarak dikkat çeken Kanada menşeli Portage Ventures 45 milyon dolarlık rekor yatırım turuna liderlik etti. Turdaki diğer yeni yatırımcı ise Dünya Bankası'nın yatırım kolu IFC oldu. Ayrıca Midas’ın dünyaca ünlü mevcut yatırımcıları Spark Capital, Earlybird Digital East Fund ve Revo Capital de bu turda yatırımlarını yineleyerek Midas’a güvenlerini tazeledi. Midas, bundan önce 2022 yılında Spark Capital, Earlybird Digital East Fund ve Revo Capital'den 11 milyon dolar yatırım almıştı. 

Seri A turuna liderlik eden Portage Ventures Kurucu Ortağı Paul Desmarais III, "Midas, Türkiye'nin finans dünyasındaki dönüşüm trendine liderlik ediyor. Portage olarak yenilikçi finansal teknolojilere global ölçekte yatırım yapıyoruz. Yeni finansal teknolojilere açık bir bölgede Midas’ın dönüşüm ve inovasyona öncülük etmeye hazır olduğunu düşünüyoruz. Midas'ın yolculuğunun bir parçası olmaktan ve Türkiye’deki kullanıcıların yatırım araçlarına erişimi konularında bu güçlü ekibi desteklemekten büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

“Kullanıcılarımızın tüm yatırım ürünlerinde en düşük komisyonlara ve en pürüzsüz deneyime sahip olması en büyük amacımız”

Midas CEO’su Egem Eraslan, “Bu yatırım, Midas’ın tüm yatırım ihtiyaçları için tek mobil uygulama olma yolundaki kararlığını bir kez daha gösterdi. Dünyanın en büyük fonlarının Midas’a bu denli büyük bir yatırım yapması, Midas’a duydukları güveni gösteriyor. Kullanıcılarımızın tüm yatırım ürünlerinde en düşük komisyonlara ve en pürüzsüz deneyime sahip olması en büyük amacımız. Kullanıcılarımız önümüzdeki günlerde Türk ve Amerikan borsalarının yanında kripto varlık ve TEFAS fonlarına da Midas üzerinden yatırım yapabilecekler. Bu yatırımın bize sağladığı destek ile Türkiye yatırım ekosistemindeki dönüşümü hızlandıracağız.”

Not: Bu yatırıma ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Rekabet Kurulu başvuru ve onay süreçleri devam etmektedir. Tamamlandığında TTSG ve KAP'ta gerekli duyurular yayınlanacaktır.

Anahtar Kelimeler:
Midas
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