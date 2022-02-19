Migros boykotu hızla yayılıyor

Türkiye son günlerde hızla yayılan grev dalgası ile yüzleşiyor. Son zamların ardından asgari ücretle geçinmenin imkansız hale geldiği ülke genelinde emeği ile geçinenler hakkını aramak için en çok tüketiciden destek bekliyor. Bazı şirketlerin çalışalarıyla dalga geçen şirketlerin verdiği "25 kuruşluk" zam haberlerine tepkiler büyüyor.

Beykoz’daki evinin önünde eylemlerini sürdüren çok sayıda işçiyi, polis ters kelepçe takarak gözaltına aldı. Grevde olan işçilere yurdun dört bir yanından destek geldi. Çeşitli STK ve dernekler Migros marketlere boykot çağrısında bulundu. Çalışma ve Sosyal Bakanlığı da Migros işçileri için harekete geçtiğini duyurdu.

Migros’un İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki deposunda çalışırken yüzde 8’lik zammı kabul etmeyerek eylem başlatan DGD-SEN üyesi 257 işçi, işten çıkarılmıştı. İşçiler eylemlerine, Tuncay Özilhan’ın Beykoz’daki evinin önünde devam etti.

Eyleme müdahale eden polis, çok sayıda işçiyi ters kelepçe takarak gözaltına aldı.

Migros’ta çalışan Gülabi Aksu'nun gözaltı aracında kameralara yansıyan göz yaşları gündem oldu.

BOYKOT YURDA DAĞILIYOR

Migros işçilerine destek içinse STK ve dernekler birçok ildeki Migros marketlere giderek alışveriş yapan vatandaşlara boykot çağırısında bulundu. Sosyal medyada ise çok sayıda ünlü bir daha Migros marketleri ile online satış sitelerinden alışveriş yapmayacağını duyurdu.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Bu arada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili bakanlık olarak soruşturma başlattıklarını açıkladı. Bilgin, hiçbir işçinin, emekçinin mağdur edilmesine göz yummayacaklarını belirtti.