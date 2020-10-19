Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Milli Piyango'da numaraları kim fısıldadı?

Özelleştirilmesinin ardından uyguladığı çekiliş yöntemleri ile çok sayıda iddianın ortaya çıktığı MP'de şimdi de numaraların fısıldadığı şaiyası tartışmalara neden oldu.

19 Ekim 2020 Pazartesi 11:14
Milli Piyango'da numaraları kim fısıldadı?

Milli Piyango'da numaraları kim fısıldadı?


On Numara'nın 28 Eylül tarihli çekilişin Milli Piyango'nun resmi internet sitesinde yayınlanan videosunda 8 ve 32 rakamlarının fısıldandığı ardından da küreden bu numaraların geldiği belirlendi. Konuyla ilgili Sisal Şans'tan açıklama geldi.


Milli Piyango idaresi tarafından gerçekleştirilen 28 Eylül tarihli On Numara çekilişinde duyulan fısıltı sesi tepkileri de beraberinde getirdi.

Milli Piyango’nun resmi YouTube hesabı Milli Piyango TV’de yayınlanan 28 Eylül tarihli videonun 3. dakika 22. saniyesinde bir kişinin fısıldayarak “8” ve “32” dediği duyuluyor.

Bu fısıltının ardından 8 numarası 3. sırada düşerken 32 numarası ise 17. sırada küreden düşüyor. Söz konusu “Fısıldamanın” ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada birçok vatandaş duruma tepki gösterdi. Konuyla ilgili Sisal Şans'tan açıklama geldi.

MİLLİ PİYANGO'DAN FISILDAMA AÇIKLAMASI

Sisal Şans, 28 Eylül 2020 tarihli On Numara çekilişinde ‘8’ ve ‘32’ numaralarının ekranda yer almayan bir ses tarafından fısıldandığı iddiaları üzerine dün akşam yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Söz konusu videoda sunucumuz, kulaklığına gelen yoğun sesten ötürü reji ekibine ‘ses ve müzik’ uyarısıyla bilgi vermektedir. Bu durum her canlı yayında yaşanabilecek teknik sorunlardan biridir. Sunucu tarafından reji ekibine yapılan bu bilgilendirmenin çekilişle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Sisal Şans, Türkiye çapındaki erişim ağı, şans oyunları alanındaki deneyimi ve teknik altyapısıyla oyunseverlere heyecanlı, eğlenceli ve şeffaflıktan ödün vermeyen teknolojik bir şans oyunları dünyası sunmaya devam edecektir. Kurumumuz, İtalya’da 1946’dan beri şans oyunları alanında başarıyla faaliyet gösteren, Sisal’in uzmanlığı ve Türkiye’de ilk ve tek sabit ihtimalli spor tahmin oyunu İddaa ile yazılı, görsel, işitsel ve dijital medya sektörlerinde de yatırımı bulunan Demirören Holding’in bu alanlardaki tecrübesiyle çalışmalarını sürdürecektir.

Bugüne dek hakkımızda çıkan olumsuz haberlere kurum olarak cevap vermeyip sessiz kalma hakkımızı kullanmamıza rağmen, bu tip asılsız suçlamalar karşısında hukuki haklarımızı kullanmaktan çekinmeyeceğimizi de bildirmek isteriz. Bilginize sunarız.”

Anahtar Kelimeler:
On NumaraMilli Piyango
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB, Yeni taksi sistemini tanıtacak
İBB, Yeni taksi sistemini tanıtacak
İBB, 2 önemli protokole imza atacak
İBB, 2 önemli protokole imza atacak
Dünyanın en iyi işverenleri açıklandı
Dünyanın en iyi işverenleri açıklandı
Antalya'da emlak yatırımında dikkat çeken 10 bölge
Antalya'da emlak yatırımında dikkat çeken 10 bölge
Tektaş Seçimi Nasıl Yapılır ?
Tektaş Seçimi Nasıl Yapılır ?
Şiddetli yağmurlarda tüm cihazlarınızı Legrand ile güvenceye alın
Şiddetli yağmurlarda tüm cihazlarınızı Legrand ile güvenceye alın
Ekmeğe yapılan yüzde 20’lik zam geç kalınmış bir zam
Ekmeğe yapılan yüzde 20’lik zam geç kalınmış bir zam
İBB için özel yatırım semineri düzenlendi
İBB için özel yatırım semineri düzenlendi
Kozmetik sektörü korona krizini hijyen malzemeleri üreterek aştı
Kozmetik sektörü korona krizini hijyen malzemeleri üreterek aştı
Bayer | Bepanthol Baby’e İçgörülü Araştırma Ödülü!
Bayer | Bepanthol Baby’e İçgörülü Araştırma Ödülü!

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim