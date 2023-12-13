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Milsoft ve FNSS'ten savunma alanında iş birliği anlaşması

Ankara Sanayi Odası tarafından düzenlenen Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi'nde Önemli İş Birliği Anlaşması İmzalandı.

13 Aralık 2023 Çarşamba 09:51
Milsoft ve FNSS'ten savunma alanında iş birliği anlaşması






Milsoft ve FNSS'ten savunma alanında iş birliği anlaşması



Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi’nde MilSOFT Yazılım Teknolojileri ile FNSS Savunma Sistemleri arasında önemli bir iş birliği anlaşması imzalandı

T.C. Milli Savunma Bakanlığı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın destekleriyle Ankara Sanayi Odası tarafından 12-13 Aralık 2023 tarihlerinde hayata geçirilen Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi - DLSS, önemli bir iş birliği anlaşmasına ev sahipliği yaptı.

MilSOFT Yazılım Teknolojileri ile FNSS Savunma Sistemleri arasında Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi - DLSS’te, entegre lojistik destek (ELD) ve ürün destek faaliyetlerini yönetmek ve geliştirmek amacıyla teknoloji ve yazılım geliştirme konularında birlikte çalışma niyetlerini ortaya koyan İyi Niyet Anlaşması (MoU) imzalandı.

İş birliği anlaşmasını MilSOFT Genel Müdürü Mustafa Özçelik, MilSOFT ICT ve Yenilikçi Çözümler Direktörü Hüseyin Buğra Han Ayyıldız ile FNSS İş Geliştirme Direktörü H. Burak Sağ imzaladı.

İş birliği anlaşmasıyla ilgili MilSOFT Genel Müdürü Mustafa Özçelik şunları söyledi: “Bu anlaşma ile uzun yıllardır Türk savunma sanayi sektörüne destek sunan iki kuruluş, FNSS'in inovatif yaklaşımı ve ortak teknoloji geliştirme hedefi ile MilSOFT'un yazılım deneyimini birleştirerek sektöre katma değer sağlamak için daha güçlü bir şekilde ilerleyecektir.”

Anlaşmanın önemi hakkında FNSS İş Geliştirme Direktörü H. Burak Sağ ise şunları paylaştı: “İmzaladığımız iş birliği anlaşması ile FNSS’nin entegre lojistik destek ve saha destek alanındaki tecrübelerini, MilSOFT’un yazılım alanındaki bilgi birikimi ile harmanlayarak hizmetlerimize teknolojik açıdan yüksek katma değer sağlayacak çözümler geliştirmeyi hedefliyoruz.” 

Anahtar Kelimeler:
FNSSMilsoft
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