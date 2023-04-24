Milyoner olmak için kaç yıl çalışmalı?





Picodi.com tarafından bankacılık sistemini aktif olarak kullanan 102 ülkede yapılan araştırmanın sonuçları yayınlandı.Yıllarca profesyonel olarak çalışan insanlar, bu yıllar boyunca ne kadar para kazandırlarını nadiren düşünür. Picodi.com analistelir uluslararası çapta yaptığı bir araştırmada, çalışanların ortolama maaşları ile yaşadıkları ülkede 1 milyor Euro kazanmak için kaç yıl çalışmaları gerektiğini hesapladı.

102 ülkede yapılan araştırma ve hesaplamalarda en şanslı çalışanlar İsviçre'de yaşıyor. İsviçreli çalışanlar 1 milyon Euro biriktirerek zenginliğe terfi etmeleri için 15 yıl üç ay çalışmaları yeterli olurken, Singapur ve Lüksemburg'ta 18 yıl ter dökmeleri yeterli geliyor.

çalışanlar 21,emekçiler 22,'da ise 25 yıl çalışmak, milyoner olmak için yeterli bir süre.

Çalışanlar için zengin olma hedefi ortalamanın biraz üstünde olan ülkeler arasında Birleşik Krallık yer alıyor. İngiltere'de çalışanlar 31 yıl içinde milyoner olabilecek güce erişiyor.

Sıralamada Türkiye ise bu ülkeler arasında 40'ncı sırada yer aldı. Türkiye'de emeği, bilgisi ve becerisiyle çalışanların 1 milyon Euro biriktirme süresi 214 yıl 8 ay.

Kaynak:Picodi.com