Milyonlarca emekli ve memurun gözü TUİK rakamında





Emekli ve memurun dört gözle beklediği TUİK rakamları yarın açıklanıyor. TUİT verileri yeni yılın ilk dönemi için emekli ve memur maaşlarına yapılacak zammı kesinleştirecek. Yeni asgari ücretin belli olmasının ardından memur ve emeklisine yapılacak maaş zammı merak ediliyor. Yarın açıklanacak enflasyon oranının ardından artış oranı da belli olacak. Peki enflasyona göre memur maaşları ve emekli aylıklarına ne kadar zam yapılacak?

Enflasyon senaryolarına göre maaş zammı ne olacak? (Yüzde) Aylık enflasyon Yıllık enflasyon Emekli işçi ve esnaf Memur ve Emekli memur Fark 3,69 66,00 38,60 50,37 11,77 3,38 65,50 38,18 49,91 11,73 3,07 65,00 37,76 49,46 11,70 2,76 64,50 37,35 49,01 11,66 2,44 64,00 36,93 48,55 11,62

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023'ün tamamına ve aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini yarın açıklayacak. SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklileri yarın açıklanacak enflasyon verisini bekliyor. Net rakam enflasyonun ardından netleşecek.

Merkez Bankası enflasyon raporunda ise 2023 yılı enflasyonu yüzde 65 olarak tahmin edilmişti. Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları anketinde ise kasım ayında yüzde 67.23 olan yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65.39’a düştü.

Merkez Bankası’nın yıllık yüzde 65 tahmininin gerçekleşebilmesi için aylık enflasyonun yüzde 3.07 olması gerekiyor.



Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın aktardığına göre, aylık enflasyon yüzde 2.44 olursa yıllık yüzde 64, aylık yüzde 2.76 olursa yıllık yüzde 64.5, aylık yüzde 3.38 olursa yıllık yüzde 65.5, aylık yüzde 3.69 enflasyon olursa yıllık enflasyon da yüzde 66.0 olacak. Peki bu enflasyon senaryolarına göre memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranları ne olacak?

Ocak ayında emekli işçi (SSK) ile emekli esnaf ve çiftçi (BAĞ-KUR) aylıklarına 2023 yılı temmuz – aralık dönemindeki enflasyon farkı kadar zam yapılacak.



EMEKLİLER ARASINDA 12 PUAN FARK OLACAK

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına temmuz ayında yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı yapıldı. Bu nedenle 6 aylık enflasyondan temmuzdaki yüzde 6’lık toplu sözleşme zammı mahsup edilecek. Çıkan sayıya ocak ayı için yüzde 15 olarak belirlenen toplu sözleşme zammı uygulanacak.

Yıllık enflasyon yüzde 65 çıkarsa emekli işçi ve esnaf aylıklarına yüzde 37.76, memur ve emekli memur aylıklarına yüzde 49.46 oranında zam yapılacak.

Enflasyonun yüzde 65’in altında veya üstünde olması halinde maaş zammı oranları değişecek. Yıllık yüzde 66 enflasyon varsayımında emekli işçi ve esnaf aylığına yüzde 38.6, memur maaşı ve emekli memur aylığına yüzde 50.37 oranında zam yapılacak.

Şayet yıllık enflasyon yüzde 64 olursa emekli işçi ve çiftçiye yüzde 36.93, memur ve emekli memura ise yüzde 48.55 oranında zam yapılacak.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için enflasyon farkının üzerine ilave bir artış yapılmadığı takdirde işçi, çiftçi ve esnaf emeklileri ile memur emekli aylıkları arasında yaklaşık 12 puan fark ortaya çıkacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son yaptığı açıklamada, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıklarının ise temmuz ayında memur maaşları ve emekli memur aylıklarının üzerinde artacağını söyledi. Merkez Bankası 2024 yılı enflasyonunu yüzde 36 olarak tahmin ediyor. İlk yarıda yükselip ikinci yarıdan itibaren düşüşe geçeceği öngörülüyor.



Ocak-haziran enflasyonu yüzde 24 olarak gerçekleşirse temmuz ayında emekli işçi, çiftçi ve esnaf aylıklarına yüzde 24 oranında zam yapılacak. Memur maaş zammı belirlenirken ise 6 aylık enflasyondan önce ocak ayında yapılacak yüzde 15 oranındaki toplu sözleşme zammı mahsup edilecek, bu şekilde çıkan sayının üzerine yüzde 10 oranındaki temmuz ayı toplu sözleşme zammı uygulanacak. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına temmuz ayında yüzde 18.60 oranında zam yapılacak. Bu kez emekli işçi, çiftçi ve esnaf lehine yaklaşık 5.40 puan fark olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE OLACAK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, alt gelir grupları için ise mali imkanları zorlayacaklarını söyledi. Az primle emekli oldukları için kök aylığı 3 bin 500 – 5 bin lira olduğu halde 7 bin 500 lira alanların da bulunduğunu, bu durumda olanlar için çalışıldığını ifade etti. Mutlaka düşük gelirlileri gözeteceklerini belirtti.

Kök aylığı 7.500 liranın altında olanlar ile ilgili bir düzenleme yapılması öngörülüyor. Buna ilişkin yasal düzenleme yapılması gerekiyor.