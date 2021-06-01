Milyonlarca tüketici siber kahramanını arıyor

Yapılan araştırmalara göre tüketicilerin birçoğu kimlik hırsızlığından endişe duyarken, yüzde 76'sı siber suçlulardan gerçekten korunduğunu hissetmek için siber güvenliğe önem veren kurumlardan hizmet alması gerektiğini düşünüyor. Tüketicilerin aklındaki bu endişenin diğer yaygın korkuları geride bıraktığını belirten Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, kimlik avı saldırılarından korunmak isteyen şirketler ve bireyler için 5 önemli adımı paylaşıyor.

Kimlik avı saldırıları, başta tüketiciler olmak üzere birçok kitlenin aklında korku yaratmaya devam ediyor. Son zamanlarda yapılan bir araştırma raporu, tüketicilerinyüzde 90’ının kimlik hırsızlığından endişe duyduğunu belirtirken, yüzde 76'sının ise siber suçlulardan gerçekten korunduğunu hissetmek için siber güvenliğe önem veren kurumlardan hizmet almayı düşündüğünü aktarıyor. Tüketicilerin aklındaki bu endişenin ağır hastalanma veya yaralanma, araba kazası geçirme ve evlerinin soyulması gibi diğer yaygın korkulardan bile daha güçlü olduğuna dikkat çeken Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, kimlik hırsızlığı saldırılarına karşı direncini güçlendirmek isteyen kurumların ve bireylerin uygulaması gereken 5 önemli adımı sıralıyor.

Siber Güvenliği Güçlü Şirketler Tüketicinin Kalbini Kazanıyor

Genellikle e-posta, reklam veya halihazırda kullanılan sitelere benzeyen siteler aracılığıyla yapılan kimlik avı saldırıları, kullanıcıların aklında büyük soruların oluşmasına ve endişelere neden oluyor. Olası bir saldırıya karşı nasıl bir önlem alması gerektiğine dair yeterli bilgiye sahip olmayan kullanıcılar, verilerini üst düzeyde koruyabilecek kurumlardan hizmet almayı tercih ediyor. “Tüketiciler bir olay meydana gelmeden önce onlara kapsamlı koruma sağlayabilecek ve kimlik saldırılarının meydana geldiği günü kurtarmaya yardımcı olabilecek bir kahraman arıyorlar. Kimlik hırsızlığının yanı sıra diğer siber saldırılardan da korumak için hali hazırda güvenlik önlemleri alan kurumlardan hizmet almayı tercih ediyorlar." ifadelerine yer veren Gürsel Tursun, şirketlerin hem daha iyi hizmet verebilmesi hem de saldırıları önleyebilmesi için siber güvenlik önlemlerini güçlendirmesi gerektiğini vurguluyor.

Kimlik Hırsızlığından Korunmamanın 5 Etkili Yolu

Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, kimlik hırsızlığı saldırılarına karşı direncini güçlendirmek isteyen kurumların ve bireylerin uygulaması gereken 5 önemli adımı sıralıyor.

1. Güçlü parolalar kullanın. Suçluların hesaplara girmesinin, kişisel ve mali bilgileri çalmasının en kolay yollarından biri şifreleri tahmin etmektir. Suçlular hesaplarınızdan yalnızca birinin şifresini başarılı bir şekilde kırabilirlerse aynı ayrıntıları kullanarak birden fazla hesabınızı ele geçirebilir. Bu nedenle, 8 ile 15 karakter uzunluğunda olan, büyük ve küçük harfler, sayılar veya semboller karışımını içeren güçlü bir parola oluşturmalısınız.

2. Kimlik avı e-postalarına karşı dikkatli olun. Kimlik avı e-postaları, bir bağlantıya tıklayarak hesap numarası, şifre veya doğum tarihi gibi gizli bilgileri girmeniz ve sizi kandırmak için dikkatlice tasarlanmıştır. Uyumsuz bir URL, kötü yazım ve dilbilgisi, hassas bilgi talepleri, beklenmedik yazışmalar, tehdit edici veya acil dil kullanımı ile karşılaştığınızda dikkatli olmalısınız.

3. Güvenlik yazılımınızı güncelleyin. Güçlü bir virüsten koruma yazılımının yüklenmesi, cihazlarınızdaki tehditleri algılamaya ve yetkisiz kullanıcıların erişim sağlamasını engellemeye yardımcı olacaktır. Ayrıca, siber suçluların eski sistemlerdeki güvenlik açıkları yoluyla cihazlarınıza erişim sağlamasını önlemek için yazılımınızın düzenli olarak güncellendiğinden emin olmanız da önemlidir. Düzenli yazılım güncellemeleri, üretici tarafından yayınlanan en güncel sürümlere sahip olmanızı sağlayarak saldırıya uğrama şansınızı azaltacaktır.

4. Hassas belgelerinizi iletirken dikkatli olun. Siber suçluların banka ekstrelerinize, maaş bordrolarınıza veya kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler içerebilecek diğer postaların basılı kopyalarına erişim elde etmeleri, bu verileri çalmanın en kolay yollarından biridir. Bu belgelerin sizi tanımlamak ve sahtekarlık yapmak amaçlı kullanılmamasını sağlamak için hassas bilgileri her zaman korumalı platformlar aracılığı ile paylaşmalısınız.

5. Her zaman güvenli web siteleri kullanın. Bulunduğunuz sitenin güvenli olup olmadığını kontrol etmenin en kolay yolu URL'yi kontrol etmektir. Her zaman “https” ile başlayan bir site kullanmaya özen göstermelisiniz çünkü 's' güvenli anlamına gelir ve tarayıcınız ile ziyaret ettiğiniz web sitesi arasındaki tüm iletişimin şifrelenmesini sağlar. Bu sistem tamamen kusursuz olmasa da ekstra bir güvenlik katmanı ekleyecek, verilerinizin tehlikeli kişilere geçme olasılığını azaltacaktır.