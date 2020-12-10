Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Mobil iletişim sektörünün sorunları masaya yatırılıyor

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) İstişare Toplantıları kapsamında 17 Aralık Perşembe günü, sektörün sorunları masaya yatırılıyor

10 Aralık 2020 Perşembe 13:27
Mobil iletişim sektörünün sorunları masaya yatırılıyor

Mobil iletişim sektörünün sorunları masaya yatırılıyor


MOBİSAD İstişare Toplantıları, 17 Aralık Perşembe günü video konferans ile düzenleyeceği etkinlikte “Mobil İletişim Sektöründe Sertifikasyon ve Yenilenmiş Cihazların Ekonomiye Kazandırılması” konusunu masaya yatırmaya hazırlanıyor. Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin de katılacağı etkinlik MOBİSAD’ın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.


Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) İstişare Toplantıları kapsamında 17 Aralık Perşembe günü saat 14:00’da “Mobil İletişim Sektöründe Sertifikasyon ve Yenilenmiş Cihazların Ekonomiye Kazandırılması” konusunu masaya yatıracak. Sektörde yaşanan ve sıklıkla dile getirilen pek çok sorunun da ele alınacağı ve video konferans ile düzenlenecek olan etkinliğe, bu alanda kamunun en yetkili isimleri olan Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin de katılacak. İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Alkin ile MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı’nın da konuşmacı olarak katılacağı etkinliğin moderatörlüğünü ise Gazeteci, Para Dergisi Köşe Yazarı ve Bilişim Medyası Derneği (BMD) Başkanı Musa Savaş üstlenecek.

2’nci el cep telefonları için sertifikasyon şart

2’nci el cep telefonları gibi yenilenmiş mobil cihazlar konusu, mobil iletişim sektöründe faaliyet gösteren dürüst işletmelerin ve bütçesi kısıtlı olan vatandaşların istismar edildiği bir konu oldu. Ticaret Bakanlığı tarafından 22 Ağustos 2020’de, yayınlanan Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik ise bu konudaki sorunlar için adeta bir merhem oldu. Yenilenmiş mobil cihazların, sertifikalandırılarak pazara sürülmesini zorunlu kılan bu yönetmeliğin, bayilerin ve vatandaşların pek çok sıkıntısını ortadan kaldıracağı öngörülüyor. Bununla birlikte, halen daha mevzuatın uygulanması ile ilgili çeşitli belirsizlikler mevcut.

MERNİS erişimi olmaması kimlik kontrolünü engelliyor

MOBİSAD üyesi mobil operatör bayilerinin yaşadığı en büyük problemlerden biri de bu bayilerin Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi’ne (MERNİS) erişim haklarının olmaması. Bu sorun, sahte kimlik kullanarak başkalarının adına cep telefonu hattı açmak isteyenlerin, kimliklerinin doğruluğunun kontrol edilememesine yol açıyor. MOBİSAD’ın bir başka benzer sorunu ise mobil iletişim sektörüne giriş ve yeni işletmelerin açılması ile ilgili kanuni bir düzenleme ya da sertifikasyon gerekliliği olmaması. Bu durum, sektörün sunduğu hizmetlerin kalitesinin düşmesine, hizmet alan vatandaşların mağduriyetine yol açıyor.

Tüketici Hakem Heyeti kararları önemli

Mobil iletişim sektörünün yaşadığı bir diğer sıkıntının ise Tüketici Hakem Heyetleri tarafından verilen kararlar olduğunun altını çizen MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, “Temelde üretici ve tüketiciler arasında yaşanan anlaşmazlıkların çözülmesi için kurulan Tüketici Hakem Heyetleri’nin, büyük firmaların karşısında daha zayıf olduğu düşünülen vatandaşların lehine verdikleri iyi niyetli kararlar, beklenmedik başka sorunlara yol açabiliyor. MOBİSAD olarak bizler, sürdürülebilir bir sektör için daima tüketicinin yanında olduğumuzu sıklıkla dile getiriyoruz. Bununla birlikte, zaman zaman aslında haksız durumda olan tüketicilerin, verilen kararlar neticesinde haklı duruma gelmesi, tüm sektörümüzü olumsuz etkiliyor ve üreticilerimiz üzerinde olumsuz mali yükler yaratıyor. Üreticiler de bunun neticesinde bu maliyetlerin bir kısmını fiyatlarına yansıtmak zorunda kalıyorlar ve bu durumda, tüm tüketiciler olumsuz etkileniyor. Bu bağlamda, Tüketici Hakem Heyetleri’nin vereceği kararların adil olmasının hem sektörümüz hem de vatandaşlarımız açısından önemli olduğuna inanıyoruz” dedi.

Canlı olarak yayınlanacak

Tüm bu konular ve çok daha fazlası MOBİSAD’ın 17 Aralık Perşembe günü saat 14:00’da gerçekleştireceği “video konferansında masaya yatırılacak. Etkinlik, MOBİSAD’ın resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca sektör çalışanları ve konuya ilgi duyanlar bilgi@mobisad.org e-posta adresine sorularını iletebilecek. Bu sorular, etkinliğin sonunda yer alacak soru-cevap bölümünde ele alınacak ve ilgililer bu sayede seslerini duyurma fırsatı yakalayacak.

MOBİSAD Hakkında

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD), yirmi yıla yakın süredir mobil haberleşmede operatör, üretici, ithalatçı, dağıtıcı, servis sağlayıcı, bayi, alt bayilerin ortak sesini temsil ediyor. Dernek; üyelerinin, sektör çalışanlarının ve tüketicilerin menfaatlerini ortak bir platformda değerlendirerek ülke yararına, sektörün hak ettiği büyümeye kavuşmasını amaçlıyor. MOBİSAD; kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve teknolojinin tanıtılması amaçlı farkındalık programlarının hayata geçirilmesi, inovasyonu ve sektörel istihdamı destekleyen projelerin oluşturması ve desteklenmesi adına çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
 

MOBİSAD'tan AVM'lere perakendecilere destek çağrısı
MOBİSAD'tan AVM'lere perakendecilere destek çağrısı
MOBİSAD'tan telefon taksit sayısının azaltılması için önemli uyarı
MOBİSAD'tan telefon taksit sayısının azaltılması için önemli uyarı
MOBİSAD Kadının Gücü Zirvesi yoğun bir katılım ile sona erdi!
MOBİSAD Kadının Gücü Zirvesi yoğun bir katılım ile sona erdi!
MOBİSAD’ın yeni başkanı Mustafa Kemal Turnacı oldu
MOBİSAD’ın yeni başkanı Mustafa Kemal Turnacı oldu
'Cep' için cepten 12,1 milyar lira çıktı
'Cep' için cepten 12,1 milyar lira çıktı
Anahtar Kelimeler:
MobilMOBİSAD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GYİAD | Gençliğin Potansiyeli, Türkiye’nin Potansiyeli!
GYİAD | Gençliğin Potansiyeli, Türkiye’nin Potansiyeli!
SiPay’in yeni Genel Müdürü Semih Muşabak oldu
SiPay’in yeni Genel Müdürü Semih Muşabak oldu
Ekmek ve unlu mamuller sektörünün yerliliği korunmalı
Ekmek ve unlu mamuller sektörünün yerliliği korunmalı
Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği'nden uluslararası işbirliği anlaşması 
Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği'nden uluslararası işbirliği anlaşması 
Konut Kredisi Kullanmadan Ev Almak Mümkün
Konut Kredisi Kullanmadan Ev Almak Mümkün
Dokuz ayda, 333 bin kişi issizlik ödeneği istedi | İBB İstatistik Ofisi açıkladı
Dokuz ayda, 333 bin kişi issizlik ödeneği istedi | İBB İstatistik Ofisi açıkladı
İstanbul'un en önemli üç sorunu | Deprem, ekonomi ve ulaşım
İstanbul'un en önemli üç sorunu | Deprem, ekonomi ve ulaşım
Konut Kredisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Konut Kredisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Köy yumurtası nasıl anlaşılır | Tavuk pisliği sahtekarlığına inanmayın
Köy yumurtası nasıl anlaşılır | Tavuk pisliği sahtekarlığına inanmayın
Çetaş’tan Çorlu’ya iki yeni bayi yatırımı
Çetaş’tan Çorlu’ya iki yeni bayi yatırımı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim