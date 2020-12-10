Mobil iletişim sektörünün sorunları masaya yatırılıyor



MOBİSAD İstişare Toplantıları, 17 Aralık Perşembe günü video konferans ile düzenleyeceği etkinlikte “Mobil İletişim Sektöründe Sertifikasyon ve Yenilenmiş Cihazların Ekonomiye Kazandırılması” konusunu masaya yatırmaya hazırlanıyor. Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin de katılacağı etkinlik MOBİSAD’ın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.



Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) İstişare Toplantıları kapsamında 17 Aralık Perşembe günü saat 14:00’da “Mobil İletişim Sektöründe Sertifikasyon ve Yenilenmiş Cihazların Ekonomiye Kazandırılması” konusunu masaya yatıracak. Sektörde yaşanan ve sıklıkla dile getirilen pek çok sorunun da ele alınacağı ve video konferans ile düzenlenecek olan etkinliğe, bu alanda kamunun en yetkili isimleri olan Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin de katılacak. İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Alkin ile MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı’nın da konuşmacı olarak katılacağı etkinliğin moderatörlüğünü ise Gazeteci, Para Dergisi Köşe Yazarı ve Bilişim Medyası Derneği (BMD) Başkanı Musa Savaş üstlenecek.

2’nci el cep telefonları için sertifikasyon şart

2’nci el cep telefonları gibi yenilenmiş mobil cihazlar konusu, mobil iletişim sektöründe faaliyet gösteren dürüst işletmelerin ve bütçesi kısıtlı olan vatandaşların istismar edildiği bir konu oldu. Ticaret Bakanlığı tarafından 22 Ağustos 2020’de, yayınlanan Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik ise bu konudaki sorunlar için adeta bir merhem oldu. Yenilenmiş mobil cihazların, sertifikalandırılarak pazara sürülmesini zorunlu kılan bu yönetmeliğin, bayilerin ve vatandaşların pek çok sıkıntısını ortadan kaldıracağı öngörülüyor. Bununla birlikte, halen daha mevzuatın uygulanması ile ilgili çeşitli belirsizlikler mevcut.

MERNİS erişimi olmaması kimlik kontrolünü engelliyor

Tüketici Hakem Heyeti kararları önemli

MOBİSAD üyesi mobil operatör bayilerinin yaşadığı en büyük problemlerden biri de bu bayilerin Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi’ne (MERNİS) erişim haklarının olmaması. Bu sorun, sahte kimlik kullanarak başkalarının adına cep telefonu hattı açmak isteyenlerin, kimliklerinin doğruluğunun kontrol edilememesine yol açıyor. MOBİSAD’ın bir başka benzer sorunu ise mobil iletişim sektörüne giriş ve yeni işletmelerin açılması ile ilgili kanuni bir düzenleme ya da sertifikasyon gerekliliği olmaması. Bu durum, sektörün sunduğu hizmetlerin kalitesinin düşmesine, hizmet alan vatandaşların mağduriyetine yol açıyor.

Mobil iletişim sektörünün yaşadığı bir diğer sıkıntının ise Tüketici Hakem Heyetleri tarafından verilen kararlar olduğunun altını çizen MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, “Temelde üretici ve tüketiciler arasında yaşanan anlaşmazlıkların çözülmesi için kurulan Tüketici Hakem Heyetleri’nin, büyük firmaların karşısında daha zayıf olduğu düşünülen vatandaşların lehine verdikleri iyi niyetli kararlar, beklenmedik başka sorunlara yol açabiliyor. MOBİSAD olarak bizler, sürdürülebilir bir sektör için daima tüketicinin yanında olduğumuzu sıklıkla dile getiriyoruz. Bununla birlikte, zaman zaman aslında haksız durumda olan tüketicilerin, verilen kararlar neticesinde haklı duruma gelmesi, tüm sektörümüzü olumsuz etkiliyor ve üreticilerimiz üzerinde olumsuz mali yükler yaratıyor. Üreticiler de bunun neticesinde bu maliyetlerin bir kısmını fiyatlarına yansıtmak zorunda kalıyorlar ve bu durumda, tüm tüketiciler olumsuz etkileniyor. Bu bağlamda, Tüketici Hakem Heyetleri’nin vereceği kararların adil olmasının hem sektörümüz hem de vatandaşlarımız açısından önemli olduğuna inanıyoruz” dedi.

Canlı olarak yayınlanacak

Tüm bu konular ve çok daha fazlası MOBİSAD’ın 17 Aralık Perşembe günü saat 14:00’da gerçekleştireceği “video konferansında masaya yatırılacak. Etkinlik, MOBİSAD’ın resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca sektör çalışanları ve konuya ilgi duyanlar bilgi@mobisad.org e-posta adresine sorularını iletebilecek. Bu sorular, etkinliğin sonunda yer alacak soru-cevap bölümünde ele alınacak ve ilgililer bu sayede seslerini duyurma fırsatı yakalayacak.

MOBİSAD Hakkında

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD), yirmi yıla yakın süredir mobil haberleşmede operatör, üretici, ithalatçı, dağıtıcı, servis sağlayıcı, bayi, alt bayilerin ortak sesini temsil ediyor. Dernek; üyelerinin, sektör çalışanlarının ve tüketicilerin menfaatlerini ortak bir platformda değerlendirerek ülke yararına, sektörün hak ettiği büyümeye kavuşmasını amaçlıyor. MOBİSAD; kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve teknolojinin tanıtılması amaçlı farkındalık programlarının hayata geçirilmesi, inovasyonu ve sektörel istihdamı destekleyen projelerin oluşturması ve desteklenmesi adına çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

