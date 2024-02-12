Mobilya ihracatı yeni yıla 602 milyon dolarla girdi

Mobilya ve orman ürünleri ihracatı yeni yıla 602 milyon dolarla girdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2024 Ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artış gösteren ihracat 20 milyar dolarla en yüksek ocak ayı ihracat değeri olarak kayıtlara geçti. Bir önceki yılı 7,9 milyar dolar ihracatla kapatan mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörü ise ocak ayında 602 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Yılın ilk ayında en çok ihracat ise 89,4 milyon dolar ile Irak’a yapıldı.

Türkiye’nin 2024 Ocak ayına dair ihracat verileri Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından paylaşıldı. Türkiye’nin ocak ayı ihracatı yüzde 3,6’lık artışla 20 milyar 28 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle yılın ilk ihracat rakamı, en yüksek ocak ayı ihracat değeri olarak kaydedildi. Geçtiğimiz yıl yaşanan deprem felaketi, komşu ülkelerde gerçekleşen gerilimler ve global ekonomideki dalgalanmalara karşın 7,98 milyar dolarlık ihracat payına ulaşan Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri sektörünün ocak ayı ihracatı 602 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörünün yılın ilk ayında en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında ilk sırada 89,4 milyon dolar ile Irak bulunurken ikinci sırada 29,6 milyon dolar ile Amerika Birleşik Devletleri yer aldı. Üçüncü sıradaki Birleşik Krallık’a yapılan ihracat 28,8 milyon dolar olurken dördüncü sıradaki Almanya’ya 26,3 milyon dolar değerinde mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ihracatı yapıldı. İhracat payının en çok arttığı ülke ise yüzde 53,8 ile Amerika Birleşik Devletleri oldu.



Sektörün Ocak ayı ihracatına dair değerlendirmede bulunan İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, “2023 yılında yaşadığımız zorlukların etkilerinden hızla kurtulduğumuz şu süreçte Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılı, hem ülkemiz hem de sektörümüz adına fırsatlarla dolu. Bunları değerlendirmek adına üretim hacmimizi, ihracat stratejimizi ve en önemlisi dinamik yapımızı daha ileri taşımamız gerekiyor. Jeopolitik risklere karşı her zaman tetikte olunması gereken bir coğrafyada bulunuyoruz. Bu da bizi oluşabilecek her türlü riske karşı daha kararlı önlemler alıp çabuk ve kontrollü reaksiyon gösterebilmek adına güçlü kılıyor. Özellikle pandemi döneminden bu yana tüm dünyanın krizlerle karşı karşıya kaldığı bir süreç yaşıyoruz. Sektörümüzün tüm paydaşlarının sağduyulu tavrı ve geleceğe dönük hedeflerinin büyük çoğunu gerçekleştirmedeki azmini ihracat rakamlarıyla kanıtlamış oluyoruz. Geçtiğimiz yıl 8 milyar dolar sınırında olan ihracatımızı bu yıl daha da yukarılara taşımak adına globaldeki fırsatlar ve uluslararası fuarları iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun yanında ülke ziyaretleriyle yeni pazar yerlerinde de yer alarak mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ihracat hacmimizi yukarı taşıyıp Türkiye ekonomisine olan katkımızı sunmayı sürdüreceğiz” dedi.