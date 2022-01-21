Mobilya Sektörü dev buluşma için hazır



25 – 30 Ocak 2022 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi’nde eş zamanlı olarak düzenlenecek ve Türk fuarcılık tarihinin en büyük fuarı olarak IIFF 2022 İstanbul Mobilya Fuarı, mobilya sektörünü Türkiye’de ilk kez iki ayrı fuar merkezinde buluşturmaya hazırlanıyor. Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER)’nin desteklediği ve 36 üye markasıyla katılım sağlayacağı fuar, Mobilya Dernekleri Federasyonu desteği ile Tüyap Tüm Fuarcılık ve Mos Fuarcılık iş birliğiyle toplam 25 salonda gerçekleşecek.

Fuara 6 kıtadan olmak üzere 150’den fazla ülkeden on binlerce sektör profesyonelinin katılması bekleniyor. Brüt 260 bin metrekarelik alanda düzenlenecek olan İstanbul Mobilya Fuarı’na 3000’den fazla marka katılım sağlayacak.

Mustafa Balcı: “6 milyar dolarlık ihracat hedefine odaklandık”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan, “Türk mobilya sektörünün tek güç olarak çıkacağı uluslararası nitelikteki bu arenada, ülkemizde bu güne kadar gerçekleştirilecek en büyük fuara imza atacağız” diye ifade etti.

Pandemi nedeniyle mobilya sanayisinde çarklarının son iki senedir oldukça meşakkatli şekilde döndüğünü belirten Mustafa Balcı “Ancak bu fuar bizim bayramımız ve yaşadığımız tüm zorluklarının ödülünü alacağımız bir buluşma konumunda. Hedefimiz yurt içinden ve yurt dışından gelen ziyaretçilerimizi ve alım heyetlerimizi en iyi şekilde ağırlayarak, Türkiye mobilya sektörünün dünya pazarına açılan vitrininde, bu yıl 6 milyar dolar olarak belirlediğimiz ihracat hedefimize ulaşmak üzere işbirliklerine imza atmayı istiyoruz. Özellikle yurt dışındaki tedarikçilerimiz ülkemize gelmeyi dört gözle bekliyorlar. Katılım için yoğun şekilde rezervasyon yaptırdılar” dedi.

Dış ticaret fazlası veren ve üretim gücü çok yüksek olan mobilya sanayimiz bugün dünyanın en iyi üretici ülkeleri arasında yer alıyor diye ifade eden Mustafa Balcı, “Uzakdoğu tedarik zincirinin kırılmasıyla birlikte yeni pazarlara ulaşma noktasında çok iyi bir fırsata sahip bulunuyoruz. Bugün en çok ihracat yapan mobilya firmalarından, kobi niteliğindeki küçük ölçekli mobilya markalarımıza kadar, bu yıl tam olarak fuarda birlik ve beraberlik içerisinde gövde gösterisi yapacağız” şeklinde görüşlerini paylaştı.

“Mobilyada çağ atlıyoruz”

“Modern, modüler lüks mobilyalardan bebek, çocuk ve genç mobilyalarına ofis, okul ve eğitim ve bahçe mobilyalarına kadar çok sayıda kategoride binlerce ürün çeşidi ile yatak, baza ve aksesuar malzemeleri gibi mobilyanın alanına giren tüm ürünlerle ar-ge ve inovasyon çalışmalarının yön verdiği yeni nesil kumaşlardaki son trendler İstanbul Mobilya Fuarı’nda sergilenecek” diye belirten MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, Türk mobilyası son 10 yıldır sürdürdüğü gelişim potansiyeli ile artık çağ atlatmış durumdadır. Modern üretim tesislerimizde, seri üretimle birlikte dünya mobilyasının trendlerini belirleyen bir konuma gelmiş bulunuyoruz. 25 – 30 Ocak 2022 tarihleri arasında tüm ziyaretçilerimizi Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi’ne bekliyoruz. Misafirlerimiz 2022 yılının en modern-modüler, yatak-baza, bahçe mobilyaları, ofis-okul mobilyaları, aksesuar ve kumaş kategorilerindeki ürünleri İstanbul Fuar Merkezi’nde görebilecek. Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde ise modern-modüler mobilyalar, lüks mobilyalar ve çocuk genç odası mobilyaları kategorilerinde binlerce ürün çeşidini yakından inceleme fırsatı bulacaklar” diyerek sözlerini noktaladı.

Not: İki fuar merkezi arasında ulaşımı kolaylaştırmak için, fuar süresince 11.00 – 16.00 saatleri arasında yarım saatte bir servisler bulunacak olup, ziyaretçiler bulundukları fuar merkezinden diğerine gitmek için bu servis hizmetinden ücretsiz yararlanabilecekler.