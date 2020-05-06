MOBİSAD'tan AVM'lere perakendecilere destek çağrısı



AVM'lerin açılışıyla ilgili kararı değerlendiren MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, AVM’lerin açılmasıyla oluşabilecek mağduriyetlerinin altını çizerek, “Yeni döneme geçiş sürecinde AVM’ler normal trafigine bir anda erişemeyecektir. Bu durumun faturası perakendeciye yüklenmemeli, süreç netleşene kadar kira alınmamalıdır” dedi.

MOBİSAD

“Süreç netleşene kadar kira alınmamalı”

sebebiyle birçok işletme gibi alışveriş merkezleri de 15 Mart'tan itibaren kapılarını kapatma kararı almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası normalleşme planı kapsamında alışveriş merkezlerinin 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabileceğini duyurdu. Alınan kararla ilgili konuşan) Başkanı“Mobil iletişim sektörü olarak Türkiye'de bulunan tüm AVM'lerde faaliyet gösteriyoruz. Bulunduğumuz noktalara ciddi trafik oluşturma kabiliyetine sahibiz. Bugüne kadar mobil iletişimin paydaşları üyelerimiz, perakende sektörüne ve AVM'lere hizmet etti. AVM'lerin olmazsa olmaz yatırımcı ve markaları haline geldi. Ancak yaşadığımız bu zorlu süreçte üyelerimiz ile yaptığımız değerlendirmelerde AVM’lerin açılma kararının mobil iletişim sektörü perakendecilerini zorlayacağını ve AVM'lerin sorumluluğu üzerlerine alma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Bugüne kadar belirtilen ‘iş ortaklığı’ vazifesini paydaşlarımız zaruri de olsa yerine getirdi. Sıra AVM'lerin bu sorumluluklarını yerine getirmesine geldi” dedi.

Mayıs ayında AVM’lerin açılmasının perakendeciyi zor durumda bırakacağını belirten Turnacı, “Mayıs ayı çalışma günlerine bakıldığında bayram ve sokağa çıkma yasakları sebebiyle çok kısa bir gün sayısına denk geliyor. Ayrıca yeni döneme geçiş sürecinde AVM’ler normal trafigine bir anda erişemeyecektir. AVM’lerin açılmasıyla paydaşlarımız hem kısa çalışma fonu desteğinden çıkmak zorunda kalacaklar hem de üstlerine bir de kira yükü binecek. Firmalarımızın bu yükü taşıyabilmesi çok zor” diye konuştu.

Sürece yönelik MOBİSAD’ın önerilerini de dile getiren Turnacı şunları söyledi; “Öncelikle perakendeciler psikolojik ve moral olarak rahatlatılmalıdır. Bu süreç netleşene kadar kira alınmaması, sonrasında da sektörlerin kendi dengeleri değerlendirilerek ciro üzerinden kira anlaşmaları yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Aksi takdirde ticaretin normale dönme sürecinde bayilerimizin mağazalarını açması zor bir sürece girecek.”

“Perakendenin olmadığı düzende AVM’ler de olamaz”

Yeni döneme geçişin faturasının perakendeciye yüklenmemesi gerektiğini belirten Turnacı, “Sektördeki perakende mağazaları genelde en yüksek metrekare fiyatları ile hizmet etmek durumunda bırakılıyor. Pandemi sonrası dönemde AVM’lerin de kendi yaşayacağı değişimi perakendeci esnaﬂarımıza yüklememesi gerektiğini aksine perakendeci olmazsa AVM’lerin olmayacağının artık farkına vararak AVM’lere yatırım yapmış firmalara destek olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Bu süreç sonrasında artık sözleşmelerin tek taraﬂı olmaması ve iş yapamayan ve tahliye etmek isteyen yatırımcılara cezai şartların uygulanmaması gerekiyor” şeklinde konuştu.