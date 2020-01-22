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Moda Devrimi Sergisi İzmir'de açıldı

Moda Devrimi Sergisi Moda Endüstrisinde Sürdürülebilirliği ortaya koydu. Sergi Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından gerçekleştirildi.

22 Ocak 2020 Çarşamba 00:46
Moda Devrimi Sergisi İzmir'de açıldı

Moda Devrimi Sergisi İzmir'de açıldı

2020 yılını Sürdürülebilirlik Yılı ilan eden Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde Sürdürülebilirlik ile ilgili ilk etkinlik Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından gerçekleştirildi.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, İsveç Enstitüsü, İsveç Başkonsolosluğu, İZFAŞ ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde IF Wedding Fashion İzmir Fuarı kapsamında Moda Endüstrisinde Sürdürülebilirlik temalı Moda Devrimi Sergisi Fuarİzmir’de açıldı. Moda alanında sürdürülebilirliğe dikkat çekmek amacıyla hazırlanan ‘Moda Devrimi Sergisi’ IF Wedding Fashion İzmir Fuarı kapsamında katılımcıların beğenisine sunuldu.

Serginin açılışında konuşan EHKİB Başkanı Burak Sertbaş çevre kirliliğinin gün geçtikçe artması ve tüketicinin taleplerinin değişmesi dolayısıyla tekstil sektöründe sürdürülebilirlik konusunda bilincin arttığını söyleyerek “Sektörümüzün sorumlu moda anlayışıyla ilgili yapılacak çalışmalarda ön saflarda yer alması gerektiğini düşünüyoruz. 2020 yılında iyi bir çevre için çalışmalar yapmak üzere yola çıktık. Sene boyunca sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalar yapacağız. Amacımız oluşturulacak bilinçle tüketicinin üreticiden daha iyi ve sürdürülebilir bir üretim istemesini sağlamak” dedi.

‘ÇÖZÜMLER İÇERİYOR’

Açılışa katılan İsveç İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson da Türkiye ile İsveç arasında 3 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunduğunu söyleyerek bunun büyük bölümünün tekstil ürünlerini içerdiğini aktardı. Moda Devrimi Sergisi’nin Türkiye’de ilk defa düzenlendiğini vurgulayan Ericson, “Modadaki sürdürülebilirliği teşvik etmek amacıyla hazırlanan bu sergi İsveç Enstitüsü’nde araştırmacılar ve moda uzmanları tarafından hazırlandı. ‘Moda Devrimi’ küresel tekstil endüstrisinin karşılaştığı büyük zorlukları ortaya koyarak, sürdürülebilir modanın oluşması yolunda ortaya atılabilecek çözümleri içeriyor. Çevre ve iklim konusunda tekstil endüstrisinin olarak rol oynayarak, topluma katkıda bulunmak istediğini ortaya koyuyor” diye konuştu.

Moda Devrimi Sergisinin açılış kurdelesini EHKİB Başkanı Burak Sertbaş, İsveç Başkonsolosu Peter Ericson ve İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı kesti.

Moda Devrimi Sergisi 21-24 Ocak 2020 tarihleri arasında 10:00-18:00 saatleri arasında Fuarİzmir’de ziyarete açık olacak.

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Moda Devrimi SergisiIzmirEGİADEge İhracatçı Birlikleri
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