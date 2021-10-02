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Modacı Zeynep Yazıcılar semt pazarında kombin yaptı

ATV ekranlarında hafta sonu haberlerinde semt pazarında kadınlar için kombin oluşturan modacı Zeynep Yazıcılar fiyatları görünce şaşkınlığını gizleyemedi

02 Ekim 2021 Cumartesi 09:37
Modacı Zeynep Yazıcılar semt pazarında kombin yaptı

Modacı Zeynep Yazıcılar semt pazarında kombin yaptı, fiyatları görünce şaşırdı


Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyonu düşürmek zincir marketlerde denetimler devam ederken, pazar yerlerinde fiyatlar halkın cebini yakıyor. İktidarın en büyük destekçisi ATV hafta sonu haberlerinde semt pazarına modacı Zeynep Yazıcılar ile birlikte İstanbul Bahçeşehir Pazarı'na ekip gönderdi.


Kadınlar için semt pazarından 'Ekonomik' kombin hazırlamaya çalışan modacı Zeynep Yazıcılar fiyatları duyunca şaşkınlığını gizlemekte zorlandı. 


Ekose bir kadın gömleği fiyatının 200 liradan satıldığını öğrenen ünlü modacı, örme kazak için 120, eşofman altı fiyatının da 120 liraya etiket konulduğunu fark etti. 


İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa gibi çok sayıda şehir merkezinde daha çok dar gelirli vatandaşların mevsimlik kıyafetlerini pazarlardan aldığına dikkat çeken Zeynep Yazıcılar uygun fiyata bir kombin oluşturmakta zorlandı.

Son Güncelleme: 02.10.2021 09:47
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KombinKışlık KombinKombin FiyatlarıBahçeşehir Pazarı
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