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Modanın kalbi Antalya’da atacak

  Moda dünyasının yenilikçi ve özgür isimlerinden Aydın Açık, kendine has tarzı ve moda anlayışıyla katılımcılara ve izleyicilere unutulmaz bir moda deneyimi sunacak.

27 Mart 2023 Pazartesi 15:11
Modanın kalbi Antalya’da atacak

Modanın kalbi Antalya’da atacak

Türkiye’nin en büyük hazır giyim ve moda fuarı olarak tasarlanan CNR Fashion Show, ANFAŞ – Antalya Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak. CNR Holding tarafından hayata geçirilen fuar 29 Mart Çarşamba günü açılacak.   Moda dünyasının yenilikçi ve özgür isimlerinden Aydın Açık, kendine has tarzı ve moda anlayışıyla katılımcılara ve izleyicilere unutulmaz bir moda deneyimi sunacak.

Fuarcılık sektörünün lider firması CNR Holding tarafından hayata geçirilen CNR Fashion Show - Hazır Giyim ve Moda Fuarı 29 Mart-1 Nisan arasında düzenlenecek. Türkiye’nin en büyük hazır giyim ve moda fuarı olarak tasarlanan CNR Fashion Show, ANFAŞ – Antalya Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. 15 bin metrekarelik sergi alanında organize edilen fuarda, 100’ün üzerinde firma, 200’ün üzerinde markası ile yer alacak.

CNR Fashion Show’u, başta Rusya ve Amerika olmak üzere Avrupa, Afrika, Uzak ve Yakın Doğu, Bağımsız Devletler Topluluğu’nun da aralarında olduğu 50 ülkeden alım heyetleri ziyaret edecek. Fuarda gerçekleşecek ihracat bağlantıları sayesinde sektörün katma değeri oldukça yukarılara taşınacak. Yurt içinden sektör kuruluşlarının ciddi desteği ile düzenlenen fuara Rusya Tekstil ve Moda Endüstrisi Derneği, Özbekistan Tekstil Odası Üyeleri ile Hindistan, Azerbaycan, İran ve Mısır Tekstil Dernekleri de destek verecek.

Aydın Açık defilesi modaya yön verecek 

Moda dünyasının yenilikçi ve özgür isimlerinden Aydın Açık, fuarın ilk iki günü, kendine has tarzı ve moda anlayışıyla katılımcılara ve izleyicilere unutulmaz bir moda deneyimi sunacak. Amsterdam, Londra ve Paris moda haftalarındaki tecrübesi; Kazakistan, Özbekistan, Nijerya, İstanbul ve Kapadokya gibi farklı coğrafyalarda düzenlediği defileleriyle de moda dünyasında çeşitliliğine önem veren bir moda tasarımcısı olduğunu kanıtlayan Açık'ın tasarımları, sadece bir giysi parçasından daha fazlasını ifade ediyor. Katılımcı firmalar için özel olarak hazırlanan Aydın Açık defilesi, katılımcı, ziyaretçi ve dünyanın birçok yerinden gelen profesyonel alım heyetlerine farklı bir deneyim sunacak.

Anahtar Kelimeler:
ModaDefileCNRCNR Fashion ShowANFAŞ
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