Moody's Türkiye için kara tabloyu açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, bugün yayınladığı "Global Marko Görünüm 2022-23 raporu Mayıs ayı güncellemesinde; Türkiye için 2022 ve 2023 büyüme tahminlerini değiştirmedi, ancak 2022 için enflasyon beklentisini yükseltti.

Türkiye ekonomisi için 2022 ve 2023 yılı GSYH büyüme tahminlerini yüzde 3,5 ve 4 olarak koruyan Moody's, 2022 yıl sonu için enflasyon tahminini Mart ayı güncellemesinde ortaya koyduğu yüzde 35'ten yüzde 52,1'e çıkardı.

Moody's 2023 yıl sonu için enflasyon beklentisi ise yüzde 30 olarak korudu.

TCMB anketinde enflasyon beklentisi yüzde 57,92'ye çıkmıştı

TCMB'nin düzenlediği ankette Piyasa katılımcıları yıl sonunda enflasyonun yüzde 57,92 seviyesine çıkmasını öngördü.

Bir önceki anket döneminde yıl sonu beklentisi yüzde 46,44 olarak belirlenmişti.

12 ay sonrası enflasyon beklentisi ise yüzde 33,28 oldu, önceki ankette bu beklenti yüzde 28,41 olmuştu.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,68 ve yüzde 19,54 olarak gerçekleşti.