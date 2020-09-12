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Moody's, Türkiye'nin notunu B2'ye düşürdü

Türkiye'ye yönelik yeni bir finansal operasyon mu başlatılıyor. Tüm dünyayı sarsan covid-19 pandemisi uluslararası krizleri derinleştirirken, Moody's hedefinde Türkiye var.

12 Eylül 2020 Cumartesi 07:46
Moody's, Türkiye'nin notunu B2'ye düşürdü

Moody's, Türkiye'nin notunu B2'ye düşürdü


Türkiye bir yandan Suriye ve Irak'ta terör örgütleri ve destekçileri ile mücadele ederken, diğer yanda AB-ABD maşası haline gelen Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de var olma savaşı sürdürüyor. Ankara var olma mücadelesi verirken, küresel güçlerin boy hedefi haline mi geldi?
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin uzun dönemli Döviz cinsinden kredi notunu "B1"den "B2"ye düşürdü, not görünümü "negatif"te bıraktı. Böylece Türkiye yatırım yapılabilir kredi notu seviyesinin 5 basamak altında bir nota sahip oldu.

Kuruluş, Türkiye'nin dış kırılganlıklarının muhtemelen ödemeler dengesi krizine yol açabileceğini ve mail tamponlarının aşınmakta olduğunu kaydetti.

Moody’s açıklamasında olumsuz görünümün sürdürülmesinin mali ölçütlerin önümüzdeki yıllarda şu anda beklenenden daha hızlı bozulabileceği görüşünü yansıttığı ifade edildi.

Ayrıca, çeşitli cephelerde yükselen jeopolitik risk seviyelerinin Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ile ilişkiler ve Doğu Akdeniz'deki gerilimlerin herhangi bir kriz riskini hızlandırıcı etkisi olabileceği vurgulandı.

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