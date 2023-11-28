Morpara’nın Yeni Genel Müdürü Hakan Özat Oldu

Morpara Genel Müdürlük görevine 27 Kasım 2023 tarihi itibarıyla Hakan Özat atandı. Finans sektöründe 18 yılı aşkın deneyime sahip Özat, yeni görevinde Morpara’nın büyümesini hızlandırma ve global bir marka yaratma görevini üstlenecek.

2002 yılında Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olan2005-2008 yılları arasında Finansbank’ta Kıdemli Müfettiş Yardımcısı olarak çalıştı. Aktif Bank’ta 2008-2012 Kıdemli Müfettiş ve 2015-2019’te İç Sistemler Genel Müdür Yardımcısı; Banka Kombetare Tregtare Kosova’da 2012-2015 yılları arasında İç Denetim Grup Başkanı olan Özat, 2019 yılından beri UPT Ödeme Hizmetlerinde Genel Müdür olarak görev yapıyordu.

Morpara’ya bu önemli görev için katılmaktan mutlu olduğunu ifade eden Hakan Özat “Kısa vadede para transferi ve iş birlikleri ile büyümeyi, Hollanda’daki yurtdışı operasyonumuzu diğer Avrupa ülkeleriyle genişletmeyi planlıyoruz. Uzun vadede ise para transferine yenilikçi ödeme hizmetlerimizi ekleyerek tek bir uygulamadan müşterilerimizin uçtan uca tüm finansal ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz” dedi.

Yeni nesil mobil ödeme platformu Morpara, Türkiye ve Hollanda’da ödeme lisanslarını alarak 2022 Ekim ayında faaliyetlerine başladı. Mobil uygulama sayesinde kullanıcılar yurt içi ve yurt dışı para transferlerini hızlı, güvenli ve düşük maliyetle gerçekleştirebiliyor. Anlaşmalı Morpara temsilcilikleri üzerinden de para transferi yapmak mümkün. Morpara ayrıca mobil uygulama üzerinden başvurulan ön ödemeli Morpara Kart ile tüm dünyada alışveriş imkanı sağlıyor.