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Motorin bu gece zamlanıyor | Litresi 30'a ramak kaldı

Döviz piyasasında durmak bilmeyen hareketlilik ile Brent Petrolü'nde yaşanan dalgalanmayı gerekçe gösteren şirketler gece yarısından itibaren motorine 1.27 kuruş zam yapıyor

15 Haziran 2022 Çarşamba 23:01
Motorin bu gece zamlanıyor | Litresi 30'a ramak kaldı

Motorin bu gece zamlanıyor | Litresi 30'a ramak kaldı

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının önüne geçilemiyor. Bazen dolardaki yükseliş, bazen bölgesel çatışmalar, bazen küresel güçlerin kapışması Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı ülkelerde akaryakıt fiyatlarında büyük dalgalanmalara neden olabiliyor. Devlet benzin, motorin ve LPG'ye verdiği sınırlı desteği çekince depolar cüzdanları cayır cayır yakıyor. Bugece gelen zammın gerekçesi ise Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler oldu. 

NTV'de yer alan habere göre; motorin fiyatları gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zamlanacak. Artış pompa fiyatlarına yansıyacak. 

Zam sonrasında İstanbul'da motorin litre fiyatı 29,17 liraya yükselecek. 

BENZİNDE İNDİRİM GELMİŞTİ

Gece yarısı itibariyle, benzin fiyatlarında 97 kuruş indirim gerçekleşirken, değişiklik pompa fiyatlarına yansıdı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

Benzinin litresi İstanbul'da ortalama 27,50 liradan satılıyor.

Anahtar Kelimeler:
MotorinBenzinZam
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