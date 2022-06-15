Motorin bu gece zamlanıyor | Litresi 30'a ramak kaldı

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının önüne geçilemiyor. Bazen dolardaki yükseliş, bazen bölgesel çatışmalar, bazen küresel güçlerin kapışması Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı ülkelerde akaryakıt fiyatlarında büyük dalgalanmalara neden olabiliyor. Devlet benzin, motorin ve LPG'ye verdiği sınırlı desteği çekince depolar cüzdanları cayır cayır yakıyor. Bugece gelen zammın gerekçesi ise Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler oldu.

NTV'de yer alan habere göre; motorin fiyatları gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zamlanacak. Artış pompa fiyatlarına yansıyacak.

BENZİNDE İNDİRİM GELMİŞTİ

Zam sonrasında İstanbul'da motorin litre fiyatı 29,17 liraya yükselecek.

Gece yarısı itibariyle, benzin fiyatlarında 97 kuruş indirim gerçekleşirken, değişiklik pompa fiyatlarına yansıdı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

Benzinin litresi İstanbul'da ortalama 27,50 liradan satılıyor.