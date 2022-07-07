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Motorin'de beklenen indirim | Litre fiyatı 2.10 TL birden ucuzladı

Dolar yükselirken, brent petrolünde görülen düme Türk petrol piyasasına 4 gün sonra yansıdı. Motorin grubunda 2,10 TL'lik bir indirim yapıldı. İndirim gece yarısından itibaren geçerli olacak ve pompa fiyatlarına yansıyacak.

07 Temmuz 2022 Perşembe 22:05
Motorin'de beklenen indirim | Litre fiyatı 2.10 TL birden ucuzladı

Motorin'de beklenen indirim | Litre fiyatı 2.10 TL birden ucuzladı

Arka arkaya gelen zamlarla üç hafta önce litre fiyatı 30 lirayı bulan motorinde indirim haberi sürücülere az da olsa moral verdi. Motorin gece yarısından itibaren 2.10 TL indirimli satılacak

Dolar yükselirken, brent petrolünde görülen düme Türk petrol piyasasına 4 gün sonra yansıdı. Motorin grubunda 2,10 TL'lik bir indirim yapıldı. İndirim gece yarısından itibaren geçerli olacak ve pompa fiyatlarına yansıyacak.

Brent petrolün varil fiyatının küresel ekonomilerde resesyon endişeleri ile 100 doların altını görmesinin ardından motorin grubunda 2,10 TL'lik bir indirim yapıldı.

NTV'nin haberine göre, indirim gece yarısından itibaren geçerli olacak ve pompa fiyatlarına yansıyacak.

Geçtiğimiz gün benzin fiyatlarında 96 kuruşluk bir zam planlanırken, Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından fiyat güncellemesi iptal edilmişti.

GÜNCEL FİYATLAR

Benzin grubunda herhangi bir değişiklik beklenmiyor. 

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,69 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 25,20 satılıyor. 

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Motorine gece yarısı 1,93 TL zam geliyor
Benzin ve Motorin'e yine zam geliyor
Benzin ve Motorin'e yine zam geliyor
Benzin ve motorine yeni zamlar yolda
Benzin ve motorine yeni zamlar yolda
Benzin ve motorine yeniden zam geliyor
Benzin ve motorine yeniden zam geliyor
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