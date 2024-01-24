Motorin fiyatlarına zam | 40 lirayı geçti



Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarına zam geldi. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıyor. Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. 24 Ocak 2024 benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...



Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.

Benzinin litre fiyatına bugünden (24 Ocak Çarşamba 2024) itibaren geçerli olmak üzere 1,46 TL fiyat artışı yansıdı.

Motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmadı.



GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 38,34 TL

Motorin: 40.28 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 38,97 TL

İzmir

Motorin fiyatı: 40,98 TL

Benzin fiyatı: 39.20 TL

Motorin fiyatı: 41.19TL

LPG'nin litresi ise ortalama 20 liradan satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.