Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Motorin fiyatlarına zam | 40 lirayı geçti

Dalgalı döviz kuru akaryakıt fiyatlarını yılın ikinci zammına neden oldu. Araç sahipleri bugünden itibaren litre fiyatlarını 40 lira üstünde ödeme yapacak

24 Ocak 2024 Çarşamba 13:28
Motorin fiyatlarına zam | 40 lirayı geçti






Motorin fiyatlarına zam | 40 lirayı geçti


Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarına zam geldi. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıyor. Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. 24 Ocak 2024 benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...


Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.

Benzinin litre fiyatına bugünden (24 Ocak Çarşamba 2024) itibaren geçerli olmak üzere 1,46 TL fiyat artışı yansıdı.

Motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmadı.


GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 38,34 TL

Motorin: 40.28 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 38,97 TL

Motorin fiyatı: 40,98 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 39.20 TL

Motorin fiyatı: 41.19TL

LPG'nin litresi ise ortalama 20 liradan satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. 

Anahtar Kelimeler:
MotorinBenzinLPGZam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emekliler zamlı maaşı ne zaman alacak?
Emekliler zamlı maaşı ne zaman alacak?
Avrupa'nın en büyük mobilya fuarı başlıyor
Avrupa'nın en büyük mobilya fuarı başlıyor
Sarsılmaz Las Vegas'ta gövde gösterisi yapacak
Sarsılmaz Las Vegas'ta gövde gösterisi yapacak
Şehir hastanelerine Arap talip BAE'den geldi
Şehir hastanelerine Arap talip BAE'den geldi
Gamelu, ayakkabıda devrim yarattı, 500 bayiye ulaştı
Gamelu, ayakkabıda devrim yarattı, 500 bayiye ulaştı
Emekliye ek zam oranlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Emekliye ek zam oranlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
2023’te kredi borçlanmaları yüzde 54 arttı
2023’te kredi borçlanmaları yüzde 54 arttı
Sinangil'den Gluten Yok markaıyla Çölyak hastalarına umut oldu
Sinangil'den Gluten Yok markaıyla Çölyak hastalarına umut oldu
Üsküdar Belediyesi'nden tatlı ve börek için 1.5 milyon lira
Üsküdar Belediyesi'nden tatlı ve börek için 1.5 milyon lira
2024 emekli maaş zammı ne kadar olacak? Ek zam gelecek mi?
2024 emekli maaş zammı ne kadar olacak? Ek zam gelecek mi?

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim