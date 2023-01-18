Motorin gece yarısı zamlandı | Litresi 23 lirayı geçti
Akaryakıt ürünlerindeki fiyat artışının önüne geçilemiyor. Benzin geçtiğimiz hafta iki kez zamlanırken motorin fiyatlarına da gece yarısı itibariyle 1 lira 5 kuruşluk artış geldi. Değişiklik bugünden itibaren satış fiyatlarına yansıdı. İşte güncel fiyatlar...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Benzin fiyatında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
GÜNCEL FİYATLAR
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.17 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20,36 liradan satılıyor.