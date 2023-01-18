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Motorin gece yarısı zamlandı | Litresi 23 lirayı geçti

Benzin'e geçtiğimiz hafta yapılan çifte zammın ardından motorin satışına da gece yarısı 1 liralık zam geldi.

18 Ocak 2023 Çarşamba 08:44
Motorin gece yarısı zamlandı | Litresi 23 lirayı geçti

Motorin gece yarısı zamlandı | Litresi 23 lirayı geçti

Akaryakıt ürünlerindeki fiyat artışının önüne geçilemiyor. Benzin geçtiğimiz hafta iki kez zamlanırken motorin fiyatlarına da gece yarısı itibariyle 1 lira 5 kuruşluk artış geldi. Değişiklik bugünden itibaren satış fiyatlarına yansıdı. İşte güncel fiyatlar...


Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

NTV'de yer alan habere göre; akaryakıt ürünlerinden motorin fiyatlarına gece yarısı itibariyle 1 lira 5 kuruşluk zam yapılırken, değişiklik pompa fiyatlarına yansıdı.

Benzin fiyatında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

GÜNCEL FİYATLAR

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.17 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20,36 liradan satılıyor.

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