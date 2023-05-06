Motorin ve benzine Pazartesi günü zam geliyor



Seçim mitinglerinin gölgesinde kalan son zam haberi akaryakıt sektöründen geldi. Son dönemde yapılan indirimlerin ardından motorin ve benzine pazartesi gece yarısı itibarıyla zam bekleniyor. 6 Mayıs 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM YOLDA

En son 5 Mayıs gece yarısı itibarıyla motorinde 49 kuruş indirim yapıldı. Benzinde ise 6 Mayıs cumartesi gününden itibaren 1 lira 6 kuruş indirim geldi.

Son indirimle beraber motorinin litre fiyatı 3 Mart 2022'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre 8 Mayıs Pazartesi gece yarısından itibaren motorine yaklaşık 66 kuruş, benzine 43 kuruş zam bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İSTANBUL

Motorin litresi 17.97

Benzinin litresi 19.39

Ankara



Motorin litresi 18.33

Benzinin litresi 19.74

İzmir

Motorin litresi 18.43

Benzinin litresi 19.73

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.