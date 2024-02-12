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Motorin ve LPG gece yarısı fiyatlarına zam geliyor

Akaryakıt ürünlerine bir hafta arayla yeniden zam geliyor. Bu kez motorin ve LPG'de fiyatlar gece yarısından itibaren artacak. Motorin litre fiyatına 2 lira 56 kuruş zam uygulanacak.

12 Şubat 2024 Pazartesi 11:15
Motorin ve LPG gece yarısı fiyatlarına zam geliyor






Motorin ve LPG gece yarısı fiyatlarına zam geliyor


Uluslararası petrol satış fiyatlarındaki dalgalanma Türkiye'deki araç sahiplerini anında etkileniyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik benzin ve motorin fiyatlarını yakından etkiliyor. Bu gece yarısından itibaren motorine zam bekleniyor. 12 Şubat 2024 benzin motorin (mazot) LPG (otogaz) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar


Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.

Brent geçen hafta yüzde 6,3 yükseldikten sonra yüzde 0,8 kadar düşerek varil başına 82 doların altına gerilerken, ABD ham petrolü 76 dolar civarında işlem gördü.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, Bu gece yarısından itibaren (12 Şubat Pazartesi) motorinin litre fiyatına 2 lira 56 kuruş fiyat artışı gerçekleşecek.


Son olarak geçtiğimiz hafta motorine 1 lira 38 kuruşluk zam gelmişti.

Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 39,34 TL

Motorin: 41.72 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 40,13 TL

Motorin fiyatı: 42,55 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 40.34 TL

Motorin fiyatı: 42.76TL

LPG'nin litresi ise ortalama 20 liradan satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. 

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MotorinLPGBenzinZamMazotPompa Fiyatları
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