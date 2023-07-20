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Motorin zammı yolda | Güncel fiyatlar değişiyor

Döviz piyasasında yaşanan dalgalanma durmak bilmiyor. Temel tüketim maddelerinde etiketler gün boyu değişirken zamlardan akaryakıt ürünleri de nasibini aldı

20 Temmuz 2023 Perşembe 22:23
Motorin zammı yolda | Güncel fiyatlar değişiyor


Motorin zammı yolda | Güncel fiyatlar değişiyor



KDV artışı sonrası petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam bekleniyor. 20 Temmuz 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

Mehmet Şimşek’in hazine ve maliye bakanı olması sonrasında ekonomide yaşanan politika değişikliğinin yansımalarına bir yenisi eklendi. 15 Temmuz 2023 tarihli ve 7390 sayılı cumhurbaşkanı kararıyla benzin ve motorinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 5 TL artırılırken motorine bir zam daha geliyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, 21 Temmuz Cuma günü itibariyle motorinde 1 lira 55 kuruşluk zam bekleniyor.

Benzin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Yılbaşında benzin fiyatları 21.14 TL; motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.09 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 düşüşle 79,41 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,22 dolardan alıcı buldu.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 32.37

Benzinin litresi 34.05 

Ankara

Motorin litresi 32.85

Benzinin litresi 34.53

İzmir

Motorin litresi 33.03

Benzinin litresi 34.64

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.


 

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