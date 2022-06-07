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Motorine gece yarısı 1,93 TL zam geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorine 1,93 TL zam geldi

07 Haziran 2022 Salı 16:35
Motorine gece yarısı 1,93 TL zam geliyor

Motorine gece yarısı 1,93 TL zam geliyor

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Benzinden sonra motorin fiyatları da gece yarısından sonra 1.93 TL zamlanıyor 

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorine 1,93 TL zam geldi

8 Haziran 2022 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 1,93 TL fiyat artışı meydana geldi.

NTV'de yer alan habere göre, artış pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Benzinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,94 liradan satılıyor. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı 27,87 liraya yükselecek.

Benzinin litresi ise ortalama 26,24 liraya satılıyor.

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