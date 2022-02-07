Motorine gece yarısı 80 kuruş zam geliyor

Gece yarısı yapılan son zalya akaryakıta Eylül ayından itibaren Benzine yüzde 50, motorin yüzde 59, LPG yüzde 82 zam geldi

Motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren 80 kuruş zam gelecek. Benzin fiyatlarına da yarın yüklü bir zam gelmesinin beklendiği bildirildi.



Akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamlar durmak bilmiyor. Sözcü gazetesinin akaryakıt sektörü kaynaklarından aktardığına göre; motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren yaklaşık 80 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

ZAMLARIN BİR YILLIK SEYRİ

Zam, pompa fiyatlarına yansıyacak ve motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 14,60 TL’den 15,40 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 14,71 TL’den 15,51 TL’ye yükselecek.

Akaryakıt ürünlerine yüksek oranlı zamlar geçtiğimiz yılın Ocak ayında gelmeye başladı. O tarihte benzinin 1 litresi 7.25 liraya satılıyordu. Hükümet enflasyonla mücadeleyi önemsediği için fiyatlar artmasın diye kur ve petrol fiyatlarından kaynaklanan zamları Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) karşılayıp pompa fiyatlarına zam olarak yansımasını önlüyordu. Aynı tarihte motorinin litresi 6.6 lira, LPG de sadece 4 liraydı.

13.56 LİRAYA ÇIKTI

Ancak faizleri düşürme politikasına geçilip enflasyon hedefi rafa kaldırılınca kur uçtu. Kurla birlikte akaryakıt ürünlerine de birbiri ardına zam gelmeye başladı. Öyle ki, eşel mobil sistemini uygulamaya yetecek ÖTV payı kalmadı. Kur ve petrol artışı kaynaklı tüm zamlar direkt pompa fiyatlarına yansımaya başladı. Sonuçta 8 Ocak 2022 tarihine gelindiğinde benzinin litresi 13.56 liraya fırladı. Motorin 13.69 liraya, LPG 9.06 liraya çıktı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sosyal medya hesabından akaryakıt zamlarına ilginç bir eleştiri getirdi. Karamollaoğlu, “Akaryakıta son bir yılda 46 kez zam geldi ve eskiden kuruş kuruş gelen zamlar artık lira lira geliyor. Hükümet, ardı ardına akaryakıta getirdiği zamlarla büyükşehirlerdeki trafik sorununu çözecek gibi görünüyor” dedi.

1 depo benzin 814 liraya çıktı

Geçen yıl 8 Ocak'ta 60 litrelik 1 depo benzine 435 lira, motorine 396 lira, LPG'ye 240 lira ödemek yetiyordu. Bu yıl 8 Ocak’ta 1 depo benzin 814 liraya, motorin 822 liraya, LPG 543 liraya fırladı. Zamlara yetişemeyen otomobil sahipleri araçlarına binemez oldu. Zamlardan özellikle servisçi, dolmuşçu, otobüsçü, kamyoncu, taksici esnafıyla çiftçiler de büyük zarar gördü.