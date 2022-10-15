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Motorine iki haftada 4'ncü zam geldi

2022 yılı akaryakıt fiyatlarına en yoğun zam yapılan sene olarak tarihe geçti. 11 Ekim'e kada 4 kez zamlanan motorine 13 Ekim'de indirim gelmişti. 

15 Ekim 2022 Cumartesi 10:51
Motorine iki haftada 4'ncü zam geldi

Motorine iki haftada 4'ncü zam geldi


Enerji piyasasında yaşanan dalgalanma araç sahiplerini vurdu. Özellikle motorinli araç sahipleri son 30 yılın en zor döneminden geçiyor. Ekim ayında 11 Ekim'e kada 4 kez zamlanan motorine 13 Ekim'de indirim gelmişti. İndirim haberlerinin ardından motorine yine zam geldi.


Motorinin fiyatı bu gece yarısından itibaren 1 lira 1 kuruş arttı. Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 27,42'ye, Ankara'da 27,54'e, İzmir'de ise 27,56'ya yükseldi.

MOTORİN 27 LİRANIN ÜZERİNDE

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, motorine 1 lira 1 kuruş zam geldi. Zammın ardından motorinin litresi yeniden 27 lira seviyesinin üzerine çıktı.

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MotorinZam
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