Motorine iki haftada 4'ncü zam geldi



Enerji piyasasında yaşanan dalgalanma araç sahiplerini vurdu. Özellikle motorinli araç sahipleri son 30 yılın en zor döneminden geçiyor. Ekim ayında 11 Ekim'e kada 4 kez zamlanan motorine 13 Ekim'de indirim gelmişti. İndirim haberlerinin ardından motorine yine zam geldi.

Motorinin fiyatı bu gece yarısından itibaren 1 lira 1 kuruş arttı. Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 27,42'ye, Ankara'da 27,54'e, İzmir'de ise 27,56'ya yükseldi.

MOTORİN 27 LİRANIN ÜZERİNDE

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, motorine 1 lira 1 kuruş zam geldi. Zammın ardından motorinin litresi yeniden 27 lira seviyesinin üzerine çıktı.